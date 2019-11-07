с чего всё началось

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Общество Производители молока попросили правительство помочь с навозом Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") предложил правительству сократить административные требования к отрасли, соответствующее письмо направлено замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову, сообщают "Ведомости".

Общество Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.

Политика Макрон назвал сценарии развития России У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.

Происшествия На Украине задержаны возможные убийцы Павла Шеремета Российский, белорусский и украинский журналист Павел Шеремет, активно выступавший против политики Александра Лукашенко, погиб 20 июля 2016 года в Киеве, когда в его машине сработало взрывное устройство.

Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Политика Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.

Здоровье Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.

Интернет В WhatsApp изменились настройки конфиденциальности Мессенджер WhatsApp ввел для своих пользователей новую функцию: отныне будет невозможно добавить потенциального собеседника в групповой чат без его согласия.

Политика Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Ангела Меркель встретились в четверг в Берлине, и особое внимание им пришлось уделить речи Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса.

Космос На МКС для выдержки отправлено французское вино Для исследования процесса выдержки вина в условиях микрогравитации французский стартап Space Cargo Unlimited отправил на борту грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию (МКС) 12 бутылок вина.