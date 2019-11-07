Экономика
ТАССМировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
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Общество
Производители молока попросили правительство помочь с навозом
Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") предложил правительству сократить административные требования к отрасли, соответствующее письмо направлено замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову, сообщают "Ведомости".
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США
Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
Политика
РФ и Казахстан примут концепцию программы приграничного сотрудничества
Экономика
«Мегафон» хочет продать все свои вышки сотовой связи
«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тыс. вышек сотовой связи оператора.
Шоу-бизнес
Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
Политика
Макрон назвал сценарии развития России
У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
Шоу-бизнес
Константин Богомолов назвал Ксению Собчак «верблюдом»
Богомолов считает свою супругу «прекрасным верблюдом», которого не собирается переделывать в «арабского жеребца».
Происшествия
На северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Происшествия
На Украине задержаны возможные убийцы Павла Шеремета
Российский, белорусский и украинский журналист Павел Шеремет, активно выступавший против политики Александра Лукашенко, погиб 20 июля 2016 года в Киеве, когда в его машине сработало взрывное устройство.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Шоу-бизнес
Леди Гага отменила концерт за 20 минут до начала
Популярная американская певица Леди Гага отменила концерт в Лас-Вегасе за 20 минут до его начала.
Политика
Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста
В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Здоровье
Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
Общество
В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА
Спорт
Комитет МСИ «Дети Азии»: Идет процедура отмены Игр в Монголии
На сайте Олимпийского комитета Азии была опубликована информация, что вместо них Монголия примет первые Международные молодежные зеленые игры, поддержанные ЮНЕСКО и ООН.
Интернет
В WhatsApp изменились настройки конфиденциальности
Мессенджер WhatsApp ввел для своих пользователей новую функцию: отныне будет невозможно добавить потенциального собеседника в групповой чат без его согласия.
Политика
Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Ангела Меркель встретились в четверг в Берлине, и особое внимание им пришлось уделить речи Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
Общество
Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала
Вооруженные люди в масках ворвались в студию украинского телеканала «Прямой». Шуточное представление опубликовали на YouTube.
Космос
На МКС для выдержки отправлено французское вино
Для исследования процесса выдержки вина в условиях микрогравитации французский стартап Space Cargo Unlimited отправил на борту грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию (МКС) 12 бутылок вина.
Хоккей
Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
Экономика
Акции «Мечела» выросли на 4% после выкупа ВТБ долгов компании
Обыкновенные акции горнодобывающей и металлургической компании "Мечел" на Московской бирже выросли по состоянию на 11:00 мск более чем на 4%, до 63,3 руб. Кроме того, на торгах выросла и стоимость привилегированных акций "Мечела" более чем на 2,3%, до 91,25 руб. за штуку.
Авто
Длинный Volkswagen Tiguan скоро появится в России
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Общество
Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены
Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.