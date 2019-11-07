с чего всё началось

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Гаджеты Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.

Происшествия Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.

Транспорт Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым Поездка из Москвы с повышенным комфортом в СВ будет стоить 9952 руб. Плацкарт из Северной столицы в Севастополь обойдется дешевле – в 3500 руб. Приобрести посадочные талоны можно будет с 8 ноября в железнодорожных кассах и в Интернете.

Общество Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.

Космос «Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.

Общество Самым дружелюбным городом России стал Грозный Самым же недружелюбным городом стал Якутск – 6,4 балла. В тройке лидеров по дружелюбию также Нальчик и Анапа.

Происшествия На Украине задержаны возможные убийцы Павла Шеремета Российский, белорусский и украинский журналист Павел Шеремет, активно выступавший против политики Александра Лукашенко, погиб 20 июля 2016 года в Киеве, когда в его машине сработало взрывное устройство.

Авто Названы самые красивые и уродливые автомобили Проверив на соответствие «золотому сечению» внешность каждого 600 исследуемых автомобилей, выпущенных за последние 10 лет, эксперты пришли к выводу, что самым привлекательным и красивым считается дизайн кабриолета Smart ForTwo Cabrio 2016 года выпуска с показателем соответствия 98,83% из 100.

Экономика Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.

Происшествия Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии Летом прошлого года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо и его супруге.

Общество Социологи не подтвердили предвзятость украинцев к русским В 2018-м ситуация вернулась к уровню 2013 года. В институте отслеживают этнические предрассудки украинцев уже 25 лет.

Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Интернет В WhatsApp изменились настройки конфиденциальности Мессенджер WhatsApp ввел для своих пользователей новую функцию: отныне будет невозможно добавить потенциального собеседника в групповой чат без его согласия.

Политика Зеленский назначил нового главу СБУ в Крыму Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в несколько регионов страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Армия и оружие В ДНР предложили новую дату разведения сил в Петровском Донецкая Народная Республика (ДНР) готова к отводу сил с 9 ноября в районе поселка Петровское при условии согласования контактной группы по Донбассу, заявила министр иностранных дел республики Наталья Никонорова 6 ноября на переговорах в Минске.