Экономика

ТАССТАССМировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
Читать в источнике
Комментировать49
с чего всё началось
Мировой долг — государственный и частный — достиг рекордного показателя $188 трлн, что составляет 230% мирового ВВП, сообщила
 в ходе выступления на конференции имени Жака Полака директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
РБКвчера в 12:26

Подробнее о событии

Совокупный объём мирового долга достиг нового рекорда в $188 трлн

REGNUMвчера в 20:26

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Коммерсантъвчера в 13:39

Мировой долг поставил рекорд в $188 трлн

Московский Комсомолецвчера в 09:22

Размер мирового долга достиг рекордных объёмов

News.ruвчера в 09:36

МВФ: объём мирового долга достиг $188 трлн

RT на русскомвчера в 09:32

Мировой долг достиг рекордного показателя $188 трлн

РБКвчера в 12:26

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

ТАССвчера в 09:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 00:26, Ашберн
Происшествия

На Украине нашли убийц Павла Шеремета

Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
Вести.Ru вчера в 01:17
Хоккей

Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»

Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
Вести.Ru вчера в 21:55
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 06 ноября в 04:16
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Гаджеты

AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X

Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
3DNews вчера в 09:00
Политика

Путин и Токаев встретились в Омске

В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
REGNUM вчера в 09:52
Армия и оружие

В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»

Life.ru вчера в 07:35
Шоу-бизнес

На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем

На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram опубликован снимок с супругом Петром Чернышевым.
ФАН вчера в 11:44
Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Фигурное катание

Туктамышева и Щербакова проведут тренировку на Гран-при Китая

Соревнования будут проходить в период с 8 по 10 ноября, а сегодня состоятся официальные тренировки.
Нева Спорт 06 ноября в 20:04
Политика

Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Zuma\TASS Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Североатлантический альянс находится в коме из-за "смерти мозга".
РЕН ТВ вчера в 20:25
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Политика

Зеленский заявил о желании усовершенствовать уровень украинского языка

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на YouTube-канале заявил о желании усовершенствовать свой уровень украинского языка.
RT на русском вчера в 18:52
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА

РИА Новости вчера в 14:48
Общество

Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама

Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Известия вчера в 22:09
Происшествия

Женщина и четверо детей отравились угарным газом под Саратовом

Известия вчера в 23:45
Политика

Экс-депутат Рады заявил о возможном энергетическом коллапсе на Украине

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Украину ждет энергетический коллапс, если Россия прекратит транзит газа.
РБК 00:09
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Происшествия

Более 100 сотрудников «Ленты» отравились в Петербурге

Газета.Ru вчера в 15:31
Экономика

Акции «Мечела» выросли на 4% после выкупа ВТБ долгов компании

Обыкновенные акции горнодобывающей и металлургической компании "Мечел" на Московской бирже выросли по состоянию на 11:00 мск более чем на 4%, до 63,3 руб. Кроме того, на торгах выросла и стоимость привилегированных акций "Мечела" более чем на 2,3%, до 91,25 руб. за штуку.
РБК вчера в 03:19
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Общество

Средняя зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей

Средняя зарплата школьного учителя в России превысила 40 тысяч рублей. Такие данные за первые девять месяцев 2019 года опубликовал Росстат.
Российская газета вчера в 04:56
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» в Лиге Европы

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе L «Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Чемпионат вчера в 16:52
Общество

Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве

Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 11:01
Происшествия

Девушка умерла в больнице после подростковых разборок на Уралмаше

Между подростками произошел конфликт, в результате которого серьезные травмы получила одна девушка.В Екатеринбурге еще 5 ноября произошла конфликтная ситуация между двумя группами подростков.
УралПолит.Ru вчера в 23:14
Экономика

Объем торговли Китая и России в январе-октябре вырос на 2,8%

Товарооборот между Китаем и Россией по итогам первых десяти месяцев текущего года вырос на 2,8% в годовом исчислении и составил $89,829 млрд.
ТАСС вчера в 22:57
Политика

ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
Общество

В Госдуме предложили убрать импортные продукты из школьного питания

Депутаты Госдумы предложили исключить из школьных обедов импортные продукты и заменить их на отечественные.
ФедералПресс вчера в 21:24
Политика

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распределитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное