Экономика

ТАССТАССМировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
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Мировой долг — государственный и частный — достиг рекордного показателя $188 трлн, что составляет 230% мирового ВВП, сообщила
 в ходе выступления на конференции имени Жака Полака директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
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Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распределитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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