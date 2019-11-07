Экономика
ТАССМировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
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Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США
Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru 18:37
Армия и оружие
В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию
Из-за развития Россией технологий создания гиперзвукового оружия возникла "асимметрия в боевых возможностях", которую Вашингтону необходимо устранить.
РИА Новости 18:02
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Политика
В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ
7 октября стало известно, что около семи человек из российской делегации не получили американские визы, необходимые для участия в сессии первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.
Известия 16:27
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Гаджеты
Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
News.ru 04:56
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Kinonews.ru вчера в 16:03
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Транспорт
Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Политика
Суд обязал Трампа выплатить $2 млн группе НКО
Суд Нью-Йорка обязал американского президента Дональда Трампа заплатить $2 млн группе некоммерческих организаций в рамках урегулирования спора.
RT на русском 16:51
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 14:50
Происшествия
На Украине нашли убийц Павла Шеремета
Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
Вести.Ru 01:17
Гаджеты
AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X
Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
3DNews 09:00
Космос
Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса
Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
ТАСС 05 ноября в 17:58
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Гаджеты
Наушники AirPods Pro вызывают у пользователей головные боли
Наушники AirPods Pro, представленные Apple в начале ноября, вызывают у пользователей головные боли.
Актуальные Новости 09:01
Футбол
Алексей Миранчук: Между Европой и «Зенитом» выберу Европу
Между Европой и Зенитом выберу Европу, сказал полузащитник для Sport24.ru.
Советский спорт 13:26
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Финансы
Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ
Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
ТАСС 10:44
Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс 11:20
Космос
Ученые впервые измерили скорость галактического ветра
Актуальные Новости 04:40
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» на 22 млрд долларов
«Нафтогаз» имеет претензии к России на 22 млрд долларов, для их обнуления необходимы определенные встречные шаги, заявил глава украинской компании Андрей Коболев в Facebook.
Московский Комсомолец 05 ноября в 10:34
Общество
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве
Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01
Экономика
Сбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках
О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
REGNUM 11:15
Политика
Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста
В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.
РЕН ТВ 14:54
Экономика
Компания «Мегафон» собралась продать все сотовые вышки
"Мегафон" ведет переговоры сразу с несколькими компаниями о продаже всех своих сотовых вышек — их насчитывается более чем 16,5 тыс. Об этом "Известиям" рассказал сотрудник компании — партнера оператора.
Известия 18:40
Футбол
«АЗ Алкмар» забил пять голов «Астане» в матче Лиги Европы
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Астана» проиграла «АЗ Алкмар» со счётом 0:5. Встреча состоялась в «Нур-Султане» на стадионе «Астана-Арена».
Чемпионат 12:46
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
В российской армии начнут контролировать настроение и поведение солдат и офицеров, сообщили "Известиям" источники в Минобороны.
Газета.Ru 05:42