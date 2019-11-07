с чего всё началось

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Политика Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.

Армия и оружие В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию Из-за развития Россией технологий создания гиперзвукового оружия возникла "асимметрия в боевых возможностях", которую Вашингтону необходимо устранить.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Происшествия В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.

Политика В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ 7 октября стало известно, что около семи человек из российской делегации не получили американские визы, необходимые для участия в сессии первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Гаджеты Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.

Политика Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.

Транспорт Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.

Политика Суд обязал Трампа выплатить $2 млн группе НКО Суд Нью-Йорка обязал американского президента Дональда Трампа заплатить $2 млн группе некоммерческих организаций в рамках урегулирования спора.

Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Происшествия На Украине нашли убийц Павла Шеремета Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.

Гаджеты AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.

Космос Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Гаджеты Наушники AirPods Pro вызывают у пользователей головные боли Наушники AirPods Pro, представленные Apple в начале ноября, вызывают у пользователей головные боли.

Общество Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.

Финансы Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.

Общество Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории» Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» на 22 млрд долларов «Нафтогаз» имеет претензии к России на 22 млрд долларов, для их обнуления необходимы определенные встречные шаги, заявил глава украинской компании Андрей Коболев в Facebook.

Общество Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.

Экономика Сбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.

Политика Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.

Экономика Компания «Мегафон» собралась продать все сотовые вышки "Мегафон" ведет переговоры сразу с несколькими компаниями о продаже всех своих сотовых вышек — их насчитывается более чем 16,5 тыс. Об этом "Известиям" рассказал сотрудник компании — партнера оператора.

Футбол «АЗ Алкмар» забил пять голов «Астане» в матче Лиги Европы В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Астана» проиграла «АЗ Алкмар» со счётом 0:5. Встреча состоялась в «Нур-Султане» на стадионе «Астана-Арена».