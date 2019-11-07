с чего всё началось

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Экономика Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж» Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.

Футбол ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в Лиге Европы В матче четвёртого тура группового раунда футбольной Лиги Европы российский ЦСКА на выезде сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» — 0:0.

Общество В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.

Футбол Сулейманов пригласил Нурмагомедова на матч «Краснодара» Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов после победы над «Трабзонспором» (3:1) в матче 4 тура группового турнира Лиги Европы заявил, что домашняя игра с турками была сложнее выездной, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

Политика Китай назвал условие для достижения первой части торговой сделки с США Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал важное условие достижения первой части торговой сделки Китая и США.

Финансы Силуанов допустил инвестиции из ФНБ в небольшие региональные проекты Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть использованы для инвестиций в небольшие региональные проекты для развития экономики субъектов РФ, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», передает корреспондент РБК.

Политика Комитет ООН проголосовал против предложенного РФ переноса из Нью-Йорка "Большинство членов комитета проголосовало против предложения РФ о возможности переноса его работы из Нью-Йорка в Вену или Женеву", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Валерия Гай Германика стала мамой в третий раз Валерия Гай Германика стала многодетной мамой: ее третий малыш появился на свет накануне.

Здоровье Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.

Общество Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне На 64-м году жизни скончался правозащитник Сергей Шаров-Делоне, сообщила в Facebook основатель проекта «Русь Сидящая» Ольга Романова.

Общество Росгвардия представила новую эмблему В проекте приказа об утверждении новой петличной эмблемы, подписанного командующим Росгвардией Виктором Золотовым, не уточняется, в каких случаях будет использоваться старая эмблема, а в каких — новая.

Экономика Иностранным продюсерам возместят затраты на съемки в России В 2019 году из российского бюджета будет выделено 70 миллионов рублей на компенсацию части затрат иностранным продюсерам, которые снимают кино в России.

Экономика Ростуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30% Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей.

Транспорт Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.

Общество Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории» Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.

Политика Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Общество Вооруженные люди «в шутку» захватили студию украинского телеканала Украинский телеканал "Прямой" решил развлечь своих зрителей, показав в прямом эфире "захват" студии вооруженными людьми.

Гаджеты Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.

Авто Mitsubishi анонсировала тизером обновленные Mirage и Attrage Компания Mitsubishi опубликовала первое тизерное изображение двух своих новинок: хэтчбека Mirage и седана Attrage.

Наука Каннабис помог избежать депрессии и суицидальных мыслей при ПТСР Канадские ученые обнаружили, что связь между посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и возникновением депрессии и суицидальных мыслей может регулироваться каннабисом: у тех, кто его не потребляет, риск развития того или иного психического состояния выше в 4-7 раз.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Политика Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.

Футбол Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит» В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».