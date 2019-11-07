с чего всё началось

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Армия и оружие Украина рассказала о готовности к разведению сил в районе Петровского ИА «Ореанда-Новости» Командующим операций объединённых сил Украины Владимиром Кравченко было заявлено о подтверждении Киевом готовности в пятницу к разведению сил, расположенных возле посёлка Петровское.

Шоу-бизнес Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.

Происшествия В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.

Армия и оружие Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Общество Синоптик пообещал аномально теплую зиму в Москве Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима в Центральной России будет аномально теплой.

Технологии Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

Политика В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед может уже до конца 2019 года принять закон о признании иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением в России той или иной информации на зарубежные средства.

Интернет В WhatsApp появилась полезная функция Разработчики популярного мессенджера WhatsApp добавили новую функцию, позволяющая ограничить круг людей, которые могут добавлять пользователя в коллективные чаты.

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказался признать сына Воеводиной Утверждается, что мужчина не желает признавать свое отцовство, отмечая, что его экс-избранница могла родить мальчика «от любого азиатского мужчины», передает Daily Mail.

Политика Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.

Происшествия В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Происшествия Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске Умер один из шести пострадавших в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.

Общество Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории» Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Общество Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу Приятель футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александр Протасовицкий вышел на свободу из колонии в Брянской области, сообщает РИА "Новости".

Общество Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.

Происшествия В Бишкеке в кафе произошли три взрыва В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.

Происшествия В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.

Происшествия Бывший чиновник Минкультуры задержан в Австрии По запросу РФ полиция Испании задержала бывшего чиновника Минкульта в Австрии. Также в Испании задержаны бывшая жена чиновника и сын.