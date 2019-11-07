Экономика
ТАССМировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Мировой долг — государственный и частный — достиг рекордного показателя $188 трлн, что составляет 230% мирового ВВП, сообщила в ходе выступления на конференции имени Жака Полака директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.РБКвчера в 12:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:58, Вашингтон
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Lenta.ru вчера в 20:45
Армия и оружие
Украина рассказала о готовности к разведению сил в районе Петровского
ИА «Ореанда-Новости» Командующим операций объединённых сил Украины Владимиром Кравченко было заявлено о подтверждении Киевом готовности в пятницу к разведению сил, расположенных возле посёлка Петровское.
Ореанда-Новости 02:51
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене
Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Bimru.ru 02:42
Происшествия
В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти
По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.
Известия 03:45
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму в Москве
Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима в Центральной России будет аномально теплой.
Вечерняя Москва 03:05
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Политика
В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед может уже до конца 2019 года принять закон о признании иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением в России той или иной информации на зарубежные средства.
ТК Звезда 03:16
Интернет
В WhatsApp появилась полезная функция
Разработчики популярного мессенджера WhatsApp добавили новую функцию, позволяющая ограничить круг людей, которые могут добавлять пользователя в коллективные чаты.
Bash.News вчера в 01:32
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался признать сына Воеводиной
Утверждается, что мужчина не желает признавать свое отцовство, отмечая, что его экс-избранница могла родить мальчика «от любого азиатского мужчины», передает Daily Mail.
WomanHit.ru 05 ноября в 03:43
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США
Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 18:37
Происшествия
В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков
Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru вчера в 08:54
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Kinonews.ru 06 ноября в 16:03
Происшествия
Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске
Умер один из шести пострадавших в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
РБК 02:35
Политика
Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина
Известия 06 ноября в 04:23
Футбол
Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Газета.Ru 06 ноября в 14:17
Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс вчера в 11:20
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета вчера в 00:55
Общество
Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу
Приятель футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александр Протасовицкий вышел на свободу из колонии в Брянской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:45
Армия и оружие
Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти
РИА Новости вчера в 12:35
Общество
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Футбол
«Гент» победил «Вольфсбург», «Александрия» и «Сент-Этьен» сыграли вничью
В другом матче группы I «Сент-Этьен» в гостях сыграл вничью с «Александрией».
Sport24.ru вчера в 16:59
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Происшествия
Бывший чиновник Минкультуры задержан в Австрии
По запросу РФ полиция Испании задержала бывшего чиновника Минкульта в Австрии. Также в Испании задержаны бывшая жена чиновника и сын.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, что его жена «может получить леща»
Российский футболист Дмитрий Тарасов заявил, что его нынешняя жена может «получить леща».
Мойка78 вчера в 16:12
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38