с чего всё началось

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Армия и оружие Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за неделю Министерство обороны России рассказало о разведывательной активности у российских границ за неделю.

Политика Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.

Единоборства Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии Японец Наоя Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе (до 53,5 кг). Турнир проходил в японской Сайтаме.

Политика Макрон назвал три сценария развития России В интервью журналу The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон изложил свой взгляд на развитие России.

Общество РБК: МВД хочет заглушить сотовую связь в тюрьмах Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов сообщил изданию, что комиссия изучила несколько вариантов блокировки сигналов связи, но ни один из них не был признан оптимальным.

Гаджеты HoloLens 2 от Microsoft уже поступила в продажу В интернет магазинах уже появилась новая гарнитура от Microsoft под названием HoloLens 2. Анонс HoloLens 2 состоялся еще в начале года, само устройство являет собой гарнитуру смешанной реальности и стоимость такого приспособления равно 3500 долларов США.

Армия и оружие В России нашли способ уничтожить за один раз все авианосцы США В случае реального военного конфликта враг США может ударить ракетами по верфи – в таком случае американские военные не смогут оперативно восстановить потенциал флота, пишет "Газета.Ru".

Происшествия ДТП на Ставрополье: при столкновении трех машин пострадали 12 человек По словам источника в региональном ГИБДД, в момент аварии в салоне автомобиля "Лада Гранта" находились 11 человек, в том числе семеро детей.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Здоровье Диетологи назвали завтрак, который обеспечивает сытость и бодрость Специалисты рассказали, что необходимо есть на завтрак, чтобы надолго избавиться от чувства голода.

Общество Махачкала стала самым пыльным городом России Самым пыльным городом России признана Махачкала, где средний уровень запыленности превышает норму более чем в четыре раза, сообщается в ежегоднике Росгидромета.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Экономика Иностранным продюсерам возместят затраты на съемки в России В 2019 году из российского бюджета будет выделено 70 миллионов рублей на компенсацию части затрат иностранным продюсерам, которые снимают кино в России.

Экономика Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж» Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.

Космос Высота орбиты МКС будет увеличена на 800 метров В результате средняя высота орбиты МКС увеличится на 800 метров и составит 416,6 километра.

Происшествия Пожар на нефтебазе в Новороссийске ликвидирован Пожар на новороссийской нефтебазе «Грушевая» ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Общество Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.

Общество Метеоролог рассказал об аномальном тепле предстоящей зимой в Москве По словам специалиста, климатическая зима должна была наступить в ближайшее воскресенье, 10 ноября, но она откладывается на неопределенный срок.

Футбол «Севилья», «Базель» и «Селтик» пробились в плей-офф Лиги Европы «Селтик» в гостях выиграл у «Лацио» (2:1). Шотландский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе место не ниже второго в группе Е.

Общество Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает перед продажей компьютеров и смартфонов устанавливать на них российское программное обеспечение.