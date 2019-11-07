Экономика
ТАССМировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
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Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за неделю
Министерство обороны России рассказало о разведывательной активности у российских границ за неделю.
iReactor 17:34
Политика
Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК 15:53
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости вчера в 07:54
Единоборства
Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии
Японец Наоя Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе (до 53,5 кг). Турнир проходил в японской Сайтаме.
Матч ТВ 08:33
Политика
Макрон назвал три сценария развития России
В интервью журналу The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон изложил свой взгляд на развитие России.
РБК 12:56
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
РИА Новости 14:50
Общество
РБК: МВД хочет заглушить сотовую связь в тюрьмах
Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов сообщил изданию, что комиссия изучила несколько вариантов блокировки сигналов связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
Daily Storm вчера в 00:57
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин оставил 28-летнюю подругу и вернулся к жене
64-летний музыкант вернулся к экс-супруге, и они снова живут под одной крышей.
Комсомольская правда 14:40
Гаджеты
HoloLens 2 от Microsoft уже поступила в продажу
В интернет магазинах уже появилась новая гарнитура от Microsoft под названием HoloLens 2. Анонс HoloLens 2 состоялся еще в начале года, само устройство являет собой гарнитуру смешанной реальности и стоимость такого приспособления равно 3500 долларов США.
Goroday.ru 17:41
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020
Чемпионат 11:34
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить за один раз все авианосцы США
В случае реального военного конфликта враг США может ударить ракетами по верфи – в таком случае американские военные не смогут оперативно восстановить потенциал флота, пишет "Газета.Ru".
ТВ Центр 04:25
Происшествия
ДТП на Ставрополье: при столкновении трех машин пострадали 12 человек
По словам источника в региональном ГИБДД, в момент аварии в салоне автомобиля "Лада Гранта" находились 11 человек, в том числе семеро детей.
Вести.Ru 17:32
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Здоровье
Диетологи назвали завтрак, который обеспечивает сытость и бодрость
Специалисты рассказали, что необходимо есть на завтрак, чтобы надолго избавиться от чувства голода.
Волга-Медиа вчера в 22:28
Общество
Махачкала стала самым пыльным городом России
Самым пыльным городом России признана Махачкала, где средний уровень запыленности превышает норму более чем в четыре раза, сообщается в ежегоднике Росгидромета.
Российская газета 12:59
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Экономика
Иностранным продюсерам возместят затраты на съемки в России
В 2019 году из российского бюджета будет выделено 70 миллионов рублей на компенсацию части затрат иностранным продюсерам, которые снимают кино в России.
Lenta.ru 16:46
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс 11:29
Космос
Высота орбиты МКС будет увеличена на 800 метров
В результате средняя высота орбиты МКС увеличится на 800 метров и составит 416,6 километра.
Российская газета 17:13
Происшествия
Пожар на нефтебазе в Новороссийске ликвидирован
Пожар на новороссийской нефтебазе «Грушевая» ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
REGNUM 03:08
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Общество
Метеоролог рассказал об аномальном тепле предстоящей зимой в Москве
По словам специалиста, климатическая зима должна была наступить в ближайшее воскресенье, 10 ноября, но она откладывается на неопределенный срок.
Известия 17:10
Футбол
«Севилья», «Базель» и «Селтик» пробились в плей-офф Лиги Европы
«Селтик» в гостях выиграл у «Лацио» (2:1). Шотландский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе место не ниже второго в группе Е.
Спорт-Экспресс 15:15
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает перед продажей компьютеров и смартфонов устанавливать на них российское программное обеспечение.
РИА Новости 05 ноября в 19:10
Происшествия
Петербургские хирурги спасли мужчину от гигантского фаллоса
Если бы не профессионализм врачей, мужчина мог бы претендовать на звание лауреата премии Дарвина: в прямой кишке обнаружен невероятных размеров фаллос.
Доктор Питер 08:30
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия вчера в 00:44