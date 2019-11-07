с чего всё началось

Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По ее словам, две трети от общего уровня задолженности приходится на частный сектор.

Армия и оружие Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Политика Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.

Хоккей Россия проиграла сборной хоккейной лиги Онтарио Молодежная сборная России уступила сборной хоккейной лиги Онтарио на CIBC Canada Russia Series 2019 (1:4). Счет в серии 1-2.

Происшествия В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Политика Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генсамблеи ООН проголосовал в поддержку проекта резолюцию России, осуждающую попытки реабилитации и героизации нацистской идеологии.

Здоровье Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.

Происшествия Пять человек погибли из-за землетрясения в Иране В ноябре 2018 года в Иране на границе с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате пострадали 646 человек.

Политика Макрон назвал сценарии развития России У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.

Гаджеты В России заработал сервис аренды iPhone Российским пользователям стал доступен сервис помесячной аренды iPhone, сообщила на своём сайте компания Forward Leasing, запустившая сервис совместно с реселлером re:Store.

Общество Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.

Общество Детям в Китае запретили играть в онлайн-игры ночью Помимо запрета на игры в ночное время власти Китая ограничили количество игрового времени днем: полтора часа в будние дни и три часа в выходные.

Игры Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.

Технологии В России планируют создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей Проект предполагает финансирование 24 млрд рублей, при этом 13,3 млрд рублей будут выделены из бюджета.

Космос Air&Space (США): миллион людей на Марсе? Такое возможно (Air & Space magazine) Устойчивое и самодостаточное население в миллион человек может появиться на Марсе в течение 100 лет, о чем свидетельствует новое исследование с элементами моделирования, проведенное Кевином Кэнноном (Kevin Cannon) и Дэниелом Бриттом (Daniel Britt) из Университета Центральной Флориды.

Футбол Представлена форма сборной России на чемпионат Европы 2020 года В четверг состоялась презентация формы сборной России по футболу к чемпионату Европы 2020 года.

Экономика Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов 7 ноября индекс Московской биржи впервые пробил отметку 3000 пунктов.

Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Игры Руководитель Guerrilla Games стал главой внутренних студий Sony Президент PlayStation Джим Райан рассказал, что все перестановки связаны реструктуризацией внутри компании в преддверии релиза PlayStation 5, а также заявил о том, что он не сомневается в правильности выбора нового главы SIE Worldwide Studios, так как Герман Хульст - выдающийся лидер и руководитель.

Шоу-бизнес Видео Кристины Асмус и Ивана Янковского на Мальдивах появилось в Сети На днях режиссер недавно вышедшего в прокат фильма "Текст" Клим Шипенко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлены актеры Кристина Асмус и Иван Янковский во время съемок сцены на Мальдивах.

Происшествия Отец Шамсутдинова рассказал, что с его сыном делали сослуживцы Отец солдата-срочника, ссылаясь на слова Рамиля Шамтсутдинова, заявил, что его сына подвергали издевательствам в военной части.

Футбол Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.