Экономика
КоммерсантъМировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По ее словам, две трети от общего уровня задолженности приходится на частный сектор.
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Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП на Ставрополье
RT на русском 16:11
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета 16:04
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия 15:58
Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК 22:38
Хоккей
Россия проиграла сборной хоккейной лиги Онтарио
Молодежная сборная России уступила сборной хоккейной лиги Онтарио на CIBC Canada Russia Series 2019 (1:4). Счет в серии 1-2.
Спорт-Экспресс 21:51
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости 16:32
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генсамблеи ООН проголосовал в поддержку проекта резолюцию России, осуждающую попытки реабилитации и героизации нацистской идеологии.
РБК 19:23
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Происшествия
Пять человек погибли из-за землетрясения в Иране
В ноябре 2018 года в Иране на границе с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате пострадали 646 человек.
РБК 22:13
Политика
Макрон назвал сценарии развития России
У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
РИА Новости 16:53
Гаджеты
В России заработал сервис аренды iPhone
Российским пользователям стал доступен сервис помесячной аренды iPhone, сообщила на своём сайте компания Forward Leasing, запустившая сервис совместно с реселлером re:Store.
Rambler News Service вчера в 08:54
Общество
Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама
Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).
РБК 21:40
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
ToDay News Ufa 15:20
Общество
Детям в Китае запретили играть в онлайн-игры ночью
Помимо запрета на игры в ночное время власти Китая ограничили количество игрового времени днем: полтора часа в будние дни и три часа в выходные.
АМИТЕЛ 10:12
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Технологии
В России планируют создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Проект предполагает финансирование 24 млрд рублей, при этом 13,3 млрд рублей будут выделены из бюджета.
АБН 02:04
Космос
Air&Space (США): миллион людей на Марсе? Такое возможно (Air & Space magazine)
Устойчивое и самодостаточное население в миллион человек может появиться на Марсе в течение 100 лет, о чем свидетельствует новое исследование с элементами моделирования, проведенное Кевином Кэнноном (Kevin Cannon) и Дэниелом Бриттом (Daniel Britt) из Университета Центральной Флориды.
ИноСМИ 18:05
Футбол
Представлена форма сборной России на чемпионат Европы 2020 года
В четверг состоялась презентация формы сборной России по футболу к чемпионату Европы 2020 года.
Sportbox.RU 11:33
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
7 ноября индекс Московской биржи впервые пробил отметку 3000 пунктов.
RT на русском 10:00
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 14:50
Игры
Руководитель Guerrilla Games стал главой внутренних студий Sony
Президент PlayStation Джим Райан рассказал, что все перестановки связаны реструктуризацией внутри компании в преддверии релиза PlayStation 5, а также заявил о том, что он не сомневается в правильности выбора нового главы SIE Worldwide Studios, так как Герман Хульст - выдающийся лидер и руководитель.
Gmbox.ru 06:55
Шоу-бизнес
Видео Кристины Асмус и Ивана Янковского на Мальдивах появилось в Сети
На днях режиссер недавно вышедшего в прокат фильма "Текст" Клим Шипенко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлены актеры Кристина Асмус и Иван Янковский во время съемок сцены на Мальдивах.
VSE42.RU 04:50
Происшествия
Отец Шамсутдинова рассказал, что с его сыном делали сослуживцы
Отец солдата-срочника, ссылаясь на слова Рамиля Шамтсутдинова, заявил, что его сына подвергали издевательствам в военной части.
Российский Диалог вчера в 09:22
Футбол
Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Происшествия
В Хакасии экс-полицейский записал обращение к Путину о крышевании наркобизнеса силовиками. Его отправили в СИЗО
Дождь 11:30
Происшествия
Ночью в Кемерове сгорела популярная шашлычная
Здание выгорело почти полностью. Минувшей ночью в столице Кузбасса сгорело популярное кафе «У Петровича».
Stoboy.ru 22:20