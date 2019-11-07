Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По ее словам, две трети от общего уровня задолженности приходится на частный сектор.
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с чего всё началось
Мировой долг — государственный и частный — достиг рекордного показателя $188 трлн, что составляет 230% мирового ВВП, сообщила
 в ходе выступления на конференции имени Жака Полака директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
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Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распределитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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