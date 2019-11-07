с чего всё началось

Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По ее словам, две трети от общего уровня задолженности приходится на частный сектор.

Наука Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.

Футбол Краснодар — Трабзонспор 3:1 Футболисты российского «Краснодара» обыграли турецкий «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа в матче Лиги Европы.

Политика Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал «Русской службы BBC» о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.

Здоровье Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.

Транспорт Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым Продажа билетов на поезда в Симферополь, которые поедут из материковой России на полуостров и обратно через мост, стартует 8 ноября, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря, передает «РИА Новости».

Путешествия Российским туристам рассказали об изменении цен на отели в Турции Российским туристам рассказали о том, как изменятся цены на отели на популярном курорте.

Политика Зеленский признался, что устает от своей работы Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от напряженного графика, негатива со стороны журналистов и пользователей социальных сетей.

Происшествия Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве и объявили в розыск Журналист «Росбалта» Александр Шварев рассказал ТАСС, что его объявили в международный розыск и предъявили обвинение в вымогательстве.

Армия и оружие В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».

Общество Махачкала стала самым пыльным городом России Самым пыльным городом России признана Махачкала, где средний уровень запыленности превышает норму более чем в четыре раза, сообщается в ежегоднике Росгидромета.

Политика Трамп: США ждет депрессия в случае победы демократов Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти в результате выборов в 2020 году.

Общество На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс.

Здоровье 65 работников скорой помощи выразили недоверие главврачу БСМП Часть сотрудников Станции скорой помощи Петрозаводска составили открытое заявление о недоверии главному врачу БСМП Алексею Хейфецу.

Политика Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похвасталась новой прической в миникупальнике Волочкова, оставшаяся довольна работой стилиста, решила на своей странице в Инстаграм похвастаться перед фанатами новой прической, и опубликовала фото, на котором она изображена сразу после похода в салон.

Культура Отец Децла оценил новый фильм о сыне Отец музыканта Децла Александр Толмацкий положительно оценил документальный фильм Романа Супера о сыне, сообщает РБК.

Технологии Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Футбол Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.

Шоу-бизнес «Противно слышать»: Тарасов бьет женщин, Канделаки заступается Слова Тарасова задели не только его бывших жен, но и генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки.

Происшествия В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.

Армия и оружие Пентагон опасается развития военного ИИ в России Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай наращивают потенциал для использования искусственного интеллекта в оборонной сфере.

Футбол Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива» Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей. По той же причине на матч не смогли попасть порядка 60 человек.