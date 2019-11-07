с чего всё началось

Мировой долг достиг рекордного показателя - 188 триллионов долларов, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время выступления на 20-й ежегодной конференции экономических исследований Annual Research Conference.

Политика Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев Украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и прочие изобретения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Международного экономического форума.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Политика Украина хочет контракт с «Газпромом» без прекращения судебных споров Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что не видит преград для заключения нового контракта с "Газпромом".

Общество В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.

Происшествия В Санкт-Петербурге хирурги извлекли из мужчины крупный фаллоимитатор Жизнь пациента оказалась под угрозой из-за застрявшего в его прямой кишке фаллоимитатора крупных габаритов.

Происшествия Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.

Политика Президент Боливии объявил об угрозе госпереворота Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота и призвал народ страны сплотиться.

Общество Меркель предсказала Восточной Германии еще полвека отставания Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.

Политика Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы» Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".

Здоровье Первые симптомы рака печени назвали врачи Медицинские специалисты перечислили первые симптомы, на которые обычно жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские научные сотрудники центра Исследования рака в Великобритании, сообщает издание Express.

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Политика Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.

Кино Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус» Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.

Гаджеты Компания Samsung продолжает снижать цены на свои телефоны Стоит уточнить, что компания существенно удешевила именно последние модели своих телефонов, а некоторые из их уже второй раз скинули в цене.

Здоровье В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).

Общество Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Политика Макрон представил три сценария развития России Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.

Политика Помпео назвал стабильность на Украине проектом США Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Венсан Кассель признался своей жене в любви по-русски Французский актер Венсан Кассель оставил под фотографией своей жены, модели Тины Кунаки, комментарий на русском языке.

Экономика «Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ Правительство получит право инвестировать средства ФНБ только в следующем году, когда размер его ликвидных активов превысит 7% ВВП, однако активная дискуссия о способах и целях вложения этих денег развернулась уже достаточно давно.

Политика В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол Футболист «Спартака» Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов» Защитник "Спартака" Илья Кутепов не сыграет в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с "Крыльями Советов".

Политика Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.