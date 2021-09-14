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Мировой долг обновил исторический максимум

«Во втором квартале 2021 года мировой долг увеличился на $4,8 трлн, достигнув рекордного уровня в $296 трлн»,— говорится на сайте IIF.
Коммерсантъ
Отмечается, что за первые шесть месяцев текущего года вклад домашних хозяйств в объем мирового долга составил 1,5 триллиона.
ПРАЙМ
Как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на полный отчет IIF, общая долговая нагрузка составила около 353% ВВП во втором квартале, что на 9% ниже пикового значения за первые три месяца 2021 года.
ПРАЙМ
По словам директора отдела исследований по вопросам устойчивости IIF Эмре Тифтика, восстановление экономики пока недостаточное для возврата к показателям до пандемии.
Коммерсантъ

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Мировой долг во II квартале 2021 достиг рекордных 296 триллионов долларов
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