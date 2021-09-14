Во вторник министерство финансов сообщило, что приостановило принятие решений о снижении доли правительства в жилищных гигантах Fannie Mae и Freddie Mac, которые были объявлены в последние дни администрации Трампа.
14 сентября, во вторник, дзержинский «Химик» в рамках 10-го тура Олимп — Первенства России по футболу среди команд клубов второго дивизиона ФНЛ примет на своем поле команду из Орехово-Зуево «Знамя Труда».
Существует два подхода к построению такой теории: один основан на том, что квантовую теорию можно получить формальным квантованием ОТО, а другой исходит из того, что теория гравитации должна быть получена из качественно новых объектов, которые могли бы объединить все фундаментальные взаимодействия в «Теорию всего».
Представитель компании-разработчика подводного судна сообщил изданию «Джейнс», что «сухие» испытания для проверки интеграции системы пройдут с 1 октября по 14 января, статические испытания на поверхности воды состоятся с 21 января по 4 февраля, после которых с 10 по 16 февраля будут динамические испытания на водной поверхности.
В учреждении образования «Глубокский государственный профессиональный лицей» при поддержке официального дилера компании Trimble в Республике Беларусь ООО «Технологии земледелия» был открыт Центр точного земледелия.
На площадке Новосибирского государственного художественного музея 16 сентября откроется III Международная триеннале современной графики, где будут представлены работы 330 художников из 36 стран, в том числе из Германии, Польши, Бельгии, Мексики, Нидерландов, США, Кореи и Швейцарии.