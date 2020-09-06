Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Вести.Ru
Вести.Ru

Мировой экономике грозят новые проблемы

Немало времени потребуется, чтобы развернуть вакцинацию во всем мире, то есть второй волны коронавируса не избежать, заявил Уоррик Маккиббин из Института Брукинга. Он же оценил ущерб мировой экономике из-за пандемии в ближайшие годы в 35 трлн долларов, передает Bloomberg.В источнике
С чего всё началось
Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg
 обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года.
Известиявчера в 12:41
Подробнее о событии
РБК

Эксперты предупредили о проблемах для мировой экономики до конца года

РБК19:38
Газета.Ru

Миру предсказали новый экономический кризис

Газета.Ruвчера в 15:35
РИА Новости

Миру предсказали скорый экономический кризис

РИА Новостивчера в 13:06
Аргументы и Факты

Эксперты предсказали миру новый экономический кризис

Аргументы и Фактывчера в 14:03
Вести.Ru

Мировой экономике грозят новые проблемы

Вести.Ruвчера в 13:53
Говорит Москва

Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца года

Говорит Москвавчера в 14:47
Известия

Аналитики спрогнозировали проблемы мировой экономики до конца 2020 года

Известиявчера в 12:41

Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков

Российские банки в августе отказали около 15 тыс. заемщиков в предоставлении кредитных каникул, так как те не смогли подтвердить право на льготу в течение 120 дней, следует из данных Банка России, с которыми ознакомилась газета «Известия».
Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков
РБК20:01
199

Как распределены коды регионов на автомобильных номерах

Если зайти на любой автомобильный форум, можно заметить, что вопрос, который касается распределения кодов российских регионов, нанесенных на регистрационных номерах ТС, волнует большое количество автомобилистов.
Car.ruвчера в 12:20

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
3,8K

Вильфанд пообещал «супервысокую» температуру в северных регионах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в регионах на севере европейской части России, а также в Западной Сибири и Уральском федеральном округе будет наблюдаться аномально высокая температура, передает ТАСС.
Газета.Ru22:59
4

В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости20:05
430

Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новости5 сентября в 13:28
460