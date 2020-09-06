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Вести.Ru
Вести.Ru

Мировой экономике грозят новые проблемы

Немало времени потребуется, чтобы развернуть вакцинацию во всем мире, то есть второй волны коронавируса не избежать, заявил Уоррик Маккиббин из Института Брукинга. Он же оценил ущерб мировой экономике из-за пандемии в ближайшие годы в 35 трлн долларов, передает Bloomberg.В источнике
С чего всё началось
Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg
 обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года.
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