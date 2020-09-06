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Вести.Ru
Вести.Ru

Мировой экономике грозят новые проблемы

Немало времени потребуется, чтобы развернуть вакцинацию во всем мире, то есть второй волны коронавируса не избежать, заявил Уоррик Маккиббин из Института Брукинга. Он же оценил ущерб мировой экономике из-за пандемии в ближайшие годы в 35 трлн долларов, передает Bloomberg.В источнике
С чего всё началось
Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg
 обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года.
Известиявчера в 12:41
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РБК

Эксперты предупредили о проблемах для мировой экономики до конца года

РБК19:38
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Эксперты предсказали миру новый экономический кризис

Аргументы и Фактывчера в 14:03
Говорит Москва

Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца года

Говорит Москвавчера в 14:47
Газета.Ru

Миру предсказали новый экономический кризис

Газета.Ruвчера в 15:35
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Мировой экономике грозят новые проблемы

Вести.Ruвчера в 13:53
РИА Новости

Миру предсказали скорый экономический кризис

РИА Новостивчера в 13:06
Известия

Аналитики спрогнозировали проблемы мировой экономики до конца 2020 года

Известиявчера в 12:41

Вильфанд пообещал «супервысокую» температуру в северных регионах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в регионах на севере европейской части России, а также в Западной Сибири и Уральском федеральном округе будет наблюдаться аномально высокая температура, передает ТАСС.
Вильфанд пообещал «супервысокую» температуру в северных регионах РФ
Газета.Ru22:59

Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новости4 сентября в 10:47
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В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости20:05
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«Уральские авиалинии» раскритиковали план Red Wings создать хаб с SSJ100

Планы авиакомпании Red Wings открыть транзитный хаб в аэропорту Екатеринбурга Кольцово с использованием самолетов Sukhoi Superjet 100 для полетов в другие российские города — «возможно, иллюзия успеха», заявил РБК Сергей Скуратов, крупнейший совладелец и гендиректор базирующихся в Кольцово «Уральских авиалиний».
РБК23:00
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Португалия — Хорватия 4:1

Сборная Португалии в ближайшее время проведёт два матча Лиги наций.УЕФА Национальная команда встретится со сборными Хорватии (5 сентября) и Швеции (8 сентября).
Чемпионат5 сентября в 07:18

Лидер ХДС не исключила обсуждения «Северного потока - 2» из-за инцидента с Навальным

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр не исключает, что власти ФРГ вынесут на повестку дня будущее проекта "Северный поток - 2" из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.
ТАССвчера в 12:29
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