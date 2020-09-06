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Немало времени потребуется, чтобы развернуть вакцинацию во всем мире, то есть второй волны коронавируса не избежать, заявил Уоррик Маккиббин из Института Брукинга. Он же оценил ущерб мировой экономике из-за пандемии в ближайшие годы в 35 трлн долларов, передает Bloomberg.