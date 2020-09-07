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Телеканал 360°

Мировой экономике предрекли новые проблемы из-за коронавируса

Мировую экономику до конца 2020 года ждут новые проблемы. Средства поддержки бизнеса и работников иссякают, а на рынке труда возможны серьезные перемены. Свою роль сыграет и слабый потребительский спрос.В источнике
С чего всё началось
Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg
 обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года.
Известия6 сентября в 12:41
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Мировой экономике предсказали новые проблемы

Взгляд.рувчера в 19:59
Вести.Ru

Мировой экономике грозят новые проблемы

Вести.Ru6 сентября в 13:53
Общественная служба новостей

Мировой экономике предсказали новый кризис

Общественная служба новостей6 сентября в 13:23
News.ru

Эксперты предсказали новый экономический кризис до конца 2020 года

News.ru6 сентября в 13:46
РИА Новости

Миру предсказали скорый экономический кризис

РИА Новости6 сентября в 13:06
Известия

Аналитики спрогнозировали проблемы мировой экономики до конца 2020 года

Известия6 сентября в 12:41
Радио Sputnik

Новые вызовы, старые проблемы. Мировой экономике предрекли скорый кризис

Радио Sputnik6 сентября в 12:20

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход
REGNUMвчера в 08:19
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину
РИА Новостивчера в 10:10
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Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и еще два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков утром во вторник пересекли границу с Украиной, сообщил РИА Новости официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
РИА Новости01:00
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В бундестаге назвали идею остановить «Северный поток — 2» ошибкой

Остановка проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным повлечет прекращение энергетического сотрудничества Берлина и Москвы, что является вредным и ошибочным, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Парламентская газета01:19

Пробивая третье дно: худшее полугодие для авторынка Татарстана за 10 лет

Полугодие стало самым слабым за всю историю наших наблюдений с 2011 года ХУДШИЙ КВАРТАЛ И ПОЛУГОДИЕ: АПРЕЛЬ – ИЮНЬ ПРОВАЛИЛСЯ НА 43% Число новых зарегистрированных легковых автомобилей в Татарстане сократилось на 15%: с 31 тыс. в январе – июне 2019 года до 26,3 тыс. в те же месяцы 2020 года, следует из отчета агентства «Автостат», имеющегося в распоряжении «БИЗНЕС Online».
БИЗНЕС Online01:00

Вакцину от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот

Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости17:05
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РБК: новый закон о Госсовете вряд ли расширит его полномочия

Полномочия Госсовета, статус которого теперь закреплен в Конституции, скорее всего, останутся прежними — в Кремле склоняются к тому, что менять функционал этого органа власти не придется, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением нового законопроекта о Госсовете.
Коммерсантъ00:47

Принудительное заключение красноярской школьницы в психушку обжаловали

26 августа сотрудники ФСБ пришли к школьнице и её родителям с обыском, а после мать девочки заставили подписать разрешение на обследование, и тогда же Прокудину увезли в Красноярский краевой психдиспансер №1. Алена была подписчиком паблика в "ВКонтакте", посвящённому теракту в американской школе "Колумбайн" в 1999 году.
Прецедент-Новосибирсквчера в 23:15
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новостивчера в 01:00
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Ридли Скотт снимет новый фильм о Чужом

82-летний британский режиссер Ридли Скотт собирается снять еще один фильм фантастических ужасов франшизы «Чужой», но его сюжет не будет связан с историей, рассказанной в картинах «Прометей» и «Чужой: Завет».
Topdaynews.ruвчера в 11:33
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Эксперт заявил, что экономика РФ скоро может прийти к застою

Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин заявил, что российская экономика может прийти к застою, если темпы ее роста не будут существенно повышены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru00:45
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