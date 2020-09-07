Мировой экономике предрекли новые проблемы из-за коронавируса
Мировую экономику до конца 2020 года ждут новые проблемы. Средства поддержки бизнеса и работников иссякают, а на рынке труда возможны серьезные перемены. Свою роль сыграет и слабый потребительский спрос.В источнике
С чего всё началось
Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg
обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года.
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Новые вызовы, старые проблемы. Мировой экономике предрекли скорый кризис
Радио Sputnik6 сентября в 12:20