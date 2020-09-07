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Телеканал 360°

Мировой экономике предрекли новые проблемы из-за коронавируса

Мировую экономику до конца 2020 года ждут новые проблемы. Средства поддержки бизнеса и работников иссякают, а на рынке труда возможны серьезные перемены. Свою роль сыграет и слабый потребительский спрос.В источнике
С чего всё началось
Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg
 обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года.
Известия6 сентября в 12:41
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Взгляд.ру

Мировой экономике предсказали новые проблемы

Взгляд.рувчера в 19:59
Вести.Ru

Мировой экономике грозят новые проблемы

Вести.Ru6 сентября в 13:53
Известия

Аналитики спрогнозировали проблемы мировой экономики до конца 2020 года

Известия6 сентября в 12:41
Общественная служба новостей

Мировой экономике предсказали новый кризис

Общественная служба новостей6 сентября в 13:23
РИА Новости

Миру предсказали скорый экономический кризис

РИА Новости6 сентября в 13:06
News.ru

Эксперты предсказали новый экономический кризис до конца 2020 года

News.ru6 сентября в 13:46
Радио Sputnik

Новые вызовы, старые проблемы. Мировой экономике предрекли скорый кризис

Радио Sputnik6 сентября в 12:20

«Они были джентльменами». Исландская модель рассказала о визите в номер Фодена и Гринвуда

Исландская модель Надя Сиф Линдал Гуннарсдоттир рассказала о визите в номер к футболистам сборной Англии Филипу Фодену и Мэйсону Гринвуду вместе с кузиной Ларой Клаузен.
Чемпионатвчера в 15:07

Ридли Скотт снимет новый фильм о Чужом

82-летний британский режиссер Ридли Скотт собирается снять еще один фильм фантастических ужасов франшизы «Чужой», но его сюжет не будет связан с историей, рассказанной в картинах «Прометей» и «Чужой: Завет».
Topdaynews.ruвчера в 11:33
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Центр поможет в реализации проекта центра детской хирургии в Ростове

Как рассказал глава региона, благодаря поддержке федеральных властей в Ростовской области запустили проекты развития сосудистых центров и создания алгоритма совместной работы при авариях.
Privet-Rostov.ruвчера в 09:10
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Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V" Sputnikvaccine.com Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.
REGNUM17:46
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