с чего всё началось

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заключение экспертов Bank of America. По их мнению, 2020 год будет самым тяжелым для мировой экономики со времен окончания кризиса в 2009 году.

Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

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