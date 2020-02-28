Экономика

Lenta.ruLenta.ruМировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заключение экспертов Bank of America. По их мнению, 2020 год будет самым тяжелым для мировой экономики со времен окончания кризиса в 2009 году.
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с чего всё началось
Для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider
 со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.
РБКвчера в 13:35

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Эксперты предсказали мировой экономике худший год за десятилетие

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Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

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Здоровье

Дополнительные меры по недопущению коронавируса приняли в Якутии

Комплекс мероприятий, направленный на недопущение коронавирусной инфекции, а также возбудителей гриппа птиц и африканской чумы свиней, рассмотрели сегодня, 28 февраля, на заседании противоэпизоотической комиссии в столице республики, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
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В ходе проведения исследования первая группа экспертов выращивала нейроны грызуна в лабораторных условиях, а вторая разрабатывала искусственные нейроны на кремниевых микрочипах.
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Политика

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Биатлон

В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро

27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
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Газета Кемерова 05:57
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости вчера в 23:27
Общество

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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Футбол

Дмитрий Тарасов прооперирован в Италии

Inc-news.ru вчера в 11:53
Армия и оружие

В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО

Интерфакс 04:34
Армия и оружие

В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе

ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
ТАСС 03:36
Технологии

Крупное обновление Windows 10 доступно в виде образа

Ранее сообщалось, что крупном весеннем обновлении компания Microsoft в Windows 10 внесет большое количество изменений.
Astera вчера в 01:24
Финансы

Падение индекса РТС превысило 7%

Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 04:56
Экономика

Матвиенко призвала «не увлекаться» маркировкой товаров

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила «не увлекаться» маркировкой товаров в целях защиты от контрафакта, поскольку это отражается на цене продукта.
Взгляд.ру 05:38
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
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Происшествия

Мать бросила двух малышей в холодном доме без воды и еды

Вести.Ru 01:24
Экономика

Газпромбанк планирует впервые инвестировать в аэропорты

Газпромбанк может стать участником совместного предприятия, которое создают для получения в концессию аэропорта Благовещенска холдинги «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко, банк ведет с ними переговоры.
Ведомости вчера в 16:35
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости вчера в 03:03
Происшествия

Зарезавший маленькую дочь липчанин пытался сжечь семью после убийства

Вести.Ru вчера в 05:35
Спорт

Юрченко избран новым президентом ВФЛА

Делегаты внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) избрали Евгения Юрченко новым главой организации.
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В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра

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Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
Экономика

Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

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Финансы

Официальный курс евро вырос на 2 рубля

Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.
Газета.Ru 05:47
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Истребитель F-16 уничтожил в Сирии российский ЗРПК «Панцирь-С»

Глава Министерства обороны Турции подтвердил ранее появившиеся данные о том, что экипажу истребителя F-16 удалось уничтожить ракетой класса «воздух-поверхность» один из позиционных районов ЗРПК «Панцирь-С».
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Армия и оружие

Резко обострилась ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб, где накануне под авиаудар попала колонна турецких военных

Резко обострилась ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб, где накануне под авиаудар попала колонна турецких военнослужащих.
Эхо Москвы 06:02
Общество

Украина запустит виртуальный реверс газа из Словакии с 1 марта

Украина договорилась со Словакией о запуске c 1 марта текущего года виртуального реверса российского газа, который идет в Европу по украинской территории.
ТАСС 04:24
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после нападения на водителя такси

В Саратове полицейские начали проверку после нападения на водителя «Яндекс.Такси».
РБК вчера в 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
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