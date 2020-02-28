Экономика
Lenta.ruМировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заключение экспертов Bank of America. По их мнению, 2020 год будет самым тяжелым для мировой экономики со времен окончания кризиса в 2009 году.
Читать в источнике
Оценить38
с чего всё началось
Для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.РБКвчера в 13:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Bank of America из-за коронавируса ухудшил прогноз по мировой экономике на 2020 год
Коммерсантъвчера в 21:50
Bank of America предсказал замедление роста мировой экономики из-за вируса
Красная веснавчера в 14:42
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:01, Ашберн
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал считает, что Россия не сможет «взять» Одессу
У Украины достаточно сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадку российских войск на берег, считает первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.
Происшествия
Следствие по делу Пола Уилана завершено
Следствие по делу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено. Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлина.
Экономика
Пятеро богатейших россиян потеряли за день $6 млрд из-за коронавируса
Эксперты Forbes подсчитали, что пятеро богатейших людей России лишись за день $6 млрд на фоне ситуации с коронавирусом.
Политика
Путин решит судьбу бога в Конституции
Предполагается, что после одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту Путину, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после того, как глава государства утвердит данный документ.
Армия и оружие
Лондон «отметился» по поводу ситуации в Идлибе
С осуждением действий сирийских правительственных войск в провинции Идлиб выступил 28 февраля Форин-офис (британский МИД).
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик СССР
Россия взяла на себя обязательства по выплате долгов всех республик СССР в обмен на право получения активов этих республик.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Музыка
YouTube удалил видео участников «Голос. Дети» за советскую песню
Как сообщает ToDay News Ufa, в YouTube удалили ролик с выступлением Валерии Базыкиной и Манижи Аминовой.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Политика
Почти половина россиян не хочет видеть Путина у власти после 2024 года
Почти половина россиян не хочет, чтобы Владимир Путин после 2024 года оставался у власти.
Общество
В Мексике выявили первый случай заражения коронавирусом
Власти Мексики зафиксировали первый в стране случай заражения новым коронавирусом.
Автоспорт
Mercedes заменила Хэмилтону мотор перед финальным днем тестов
Кроме заводской команды проблемы с моторами Mercedes по ходу зимних заездов регулярно возникают у Williams.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным
Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
Политика
В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»
Министерство государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР задержало внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Виталия Ромаса.
Происшествия
В Калининграде завели дело из-за обварившегося кипятком задержанного
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении старшего лейтенанта полиции по делу о задержанном, обварившемся кипятком в отделении, сообщает следственное управление СК по региону.
Биатлон
IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro представят 5 марта
Realme 6 и 6 Pro представят 5 марта, сообщают сетевые инсайдеры.
Здоровье
Иранский студент из Минска, у которого нашли коронавирус: «Днем с невестой подали заявление в ЗАГС, а ночью нас забрали в больницу»
Студент БНТУ из Ирана по имени Парса учится на механико-технологическом факультете на втором курсе. У молодого человека нашли коронавирус.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Общество
Глава ВОЗ: в мире разрабатывается более 20 вакцин от коронавируса
Более 20 вакцин от нового коронавируса разрабатывается мировыми специалистами.