Экономика
Lenta.ruМировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заключение экспертов Bank of America. По их мнению, 2020 год будет самым тяжелым для мировой экономики со времен окончания кризиса в 2009 году.
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с чего всё началось
Для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.РБКвчера в 13:35
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