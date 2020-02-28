Экономика

Lenta.ruLenta.ruМировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заключение экспертов Bank of America. По их мнению, 2020 год будет самым тяжелым для мировой экономики со времен окончания кризиса в 2009 году.
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Bank of America из-за коронавируса ухудшил прогноз по мировой экономике на 2020 год

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Bank of America: 2020 год станет для экономики худшим со времен последнего кризиса

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Bank of America предсказал замедление роста мировой экономики из-за вируса

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Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года

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«Укрыться негде»: Bank of America предсказал худший год со времен мирового кризиса

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Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
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Политика

«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию

Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
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Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Piter.tv вчера в 07:47
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Макеев: не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом

Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.
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Lenta.ru 04:47
Происшествия

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
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Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga вчера в 10:12
Экономика

США инициировали судебные слушания в отношении Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
РИА Новости 04:45
Происшествия

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

РИА Новости 03:05
Общество

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Происшествия

Красноярка нашла в своей ванной оранжевую змею

КП - Красноярск вчера в 22:44
Финансы

Курс евро обновил максимум с сентября 2019 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов, поднявшись выше 73 рублей впервые с 5 сентября 2019 года.
Взгляд.ру вчера в 10:52
Хоккей

Бобби Райан расплакался после хет-трика в НХЛ

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В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла

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В Воронежской области запретили продажу детям вейпов и снюсов

Депутаты Воронежской областной думы в четверг приняли региональный закон о запрете продажи детям бестабачной никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов и снюсов.
ТАСС вчера в 09:32
Армия и оружие

В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе

ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
ТАСС 03:36
Армия и оружие

Турция нанесла ракетный удар по Латакии и Хаме

Отмечается, что турецкая армия нанесла ракетные удары по целям в центральной Хаме, по северо-восточным городам Нубл и Захраа, а также по Латакии, в ответ на гибель 29 турецких военных.
Красная весна вчера в 18:40
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК вчера в 23:32
Футбол

Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»

В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
Вести.Ru вчера в 15:22
Армия и оружие

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
РБК 02:37
Футбол

Садио Мане: «Клоппу точно поставят памятник в Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заявил, что в Ливерпуле должен появиться памятник главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу.
Спорт-Экспресс 03:33
Общество

Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни.
REGNUM 02:42
Космос

Началось создание российской многоразовой ракеты

Научно-технический совет Фонда перспективных исследований (ФПИ), по сообщению «РИА Новости», принял решение о начале разработки лётного демонстратора первой российской многоразовой ракеты-носителя.
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Общество

Депутаты предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

В Госдуму внесли проект о налоговом вычете при покупке автомобиля.
Деловое.ТВ вчера в 07:59
Энергетика

Белорусские НПЗ переработают в марте около 1 млн тонн нефти

Объем переработки нефти в марте на двух белорусских НПЗ составит около 1 млн тонн, что примерно будет соответствовать объемам переработки сырья в январе и феврале.
ТАСС 02:50
Армия и оружие

В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ

Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
REGNUM 26 февраля в 08:02
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС вчера в 02:26
Космос

Студенты из Флориды пообщаются с астронавтами НАСА на МКС

Космонавты, живущие на МКС, осуществляют круглосуточную связь с Центром управления полетами НАСА в Хьюстоне через спутники слежения и ретрансляции космической сети (TDRS).
V-kosmose.com 26 февраля в 00:03
Общество

В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей

Российская газета 02:03
Космос

У Земли появился временный естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Капитал страны 26 февраля в 13:36
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