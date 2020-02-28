Экономика
Lenta.ruМировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заключение экспертов Bank of America. По их мнению, 2020 год будет самым тяжелым для мировой экономики со времен окончания кризиса в 2009 году.
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Bank of America из-за коронавируса ухудшил прогноз по мировой экономике на 2020 год
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