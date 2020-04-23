Экономика
РБКМировой лидер на рынке фанеры допустил полную остановку производства
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Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом
В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.
RT на русском 11:28
Общество
Петербуржцам по дороге на дачу запретят останавливаться в Ленобласти
Во избежание дополнительных заражений коронавирусом, петербуржцам предложат запасаться продуктами заранее и не останавливаться по дороге до конечного пункта.
Neva.Today 09:57
Общество
В Москве начнут штрафовать за несоблюдение дистанции в транспорте
Жителей Москвы, которые нарушают социальную дистанцию в 1,5 метра в общественном транспорте, начнут штрафовать.
Lenta.ru 12:36
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Происшествия
Посетившая кибергинеколога калужанка осталась должна 200 тысяч рублей
Ранее Генпрокуратура России потребовала заблокировать сайт, на котором мошенники убеждают пользователей Сети в том, что они нарушили режим самоизоляции и должны немедленно уплатить штраф.
Русская Планета 10:31
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Наука
Стало известно о высокой смертности больных на ИВЛ
Lenta.ru 13:05
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Здоровье
В Курске из-за коронавируса на карантин закрыли БСМП
В курской больнице скорой медицинской помощи, по данным на вторник, 22 апреля, заразились 70 человек.
ГТРК Курск 05:33
Интернет
Яндекс запустил платформу для умных телевизоров
Яндекс объявил о запуске платформы для умных телевизоров.
Gazeta.SPb 10:57
Финансы
Рынок акций РФ вырос в среду благодаря отскоку нефти после обвала
Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и благодаря наметившемуся отскоку нефти после обвала (Brent превысила $20 за баррель); индекс МосБиржи отыграл потери предыдущих дней и поднялся к уровню недельной давности во главе с нефтяными бумагами.
Интерфакс вчера в 12:45
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
Общество
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
На сегодняшний день в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Интерфакс 05:14
Общество
В Италии за сутки от коронавируса вылечились рекордное число пациентов
В Италии впервые число пациентов, вылечившихся за сутки от коронавирусной инфекции, превысило количество новых заболевших, заявил глава итальянской службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
RT на русском 12:49
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество
В нескольких районах Калининградской области не нашли коронавирус
Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура озвучила рейтинг заболеваемости COVID-19 в этом регионе.
Русский Запад 11:11
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Здоровье
В Германии рассказали о результатах вскрытия умерших от коронавируса
Результаты вскрытия умерших от коронавируса людей в Германии и Швейцарии говорят о наличии у них других заболеваний, заявил судмедэксперт из Гамбурга Клаус Пюшель, 22 апреля сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
ИА Красная Весна 03:44
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Происшествия
Хозяйка квартиры опровергла информацию о запое Ошарина
Хозяйка квартиры, в которой было обнаружено тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, опровергла информацию, что мужчина долгое время находился в запое в съемной квартире в Крыму.
Известия 12:14
Энергетика
Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши
Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
Lenta.ru 10:11
Футбол
«Это уникальный опыт»: Евсеев ждёт интересного финишного отрезка РПЛ
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в Instagram поделился своими мыслями по поводу заключительного отрезка чемпионата.
Евро-футбол.ру 11:53
Происшествия
В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»
В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru 10:08
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10