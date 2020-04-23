Экономика

РБКРБКМировой лидер на рынке фанеры допустил полную остановку производства

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Доля компании на мировом рынке производства фанеры составила около 20%.
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