Экономика
РБКМировой лидер на рынке фанеры допустил полную остановку производства
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Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
Общество
В России появился регион без коронавируса
В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
Экономика
Союз правообладателей требует с торговой сети DNS 242 млн рублей
Совокупный объем судебных исков Российского союза правообладателей (РСП) к торговой сети DNS достиг 242 млн рублей.
ИА Красная Весна вчера в 15:46
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04
Общество
В Совфеде допустили продление режима изоляции на май
Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский не исключил, что режим самоизоляции, введенный в России из-за распространения коронавируса, может быть продлен на май.
Lenta.ru 05:08
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Наука
Ученые нашли «точки входа» для коронавируса в организме человека
Российская газета вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе
Телеведущая Ксения Собчак высеяла свою коллегу Викторию Боню за посты в соцсетях, в которых приводится конспирологическая теория о коронавирусе.
Московский Комсомолец 01:40
Происшествия
Симферопольцу грозит «уголовка» за прогулку с поддельной справкой
Житель крымской столице разгуливал по улице с поддельной справкой.
Крым 24 03:48
Общество
ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными
Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
Энергетика
Российские нефтяные компании могут начать сжигать лишнюю нефть
Нефтяные компании в РФ могут начать сжигать нефть, чтобы выполнить условия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи.
АБН 00:14
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге
Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
Кино
Disney готовит «женский» сериал по «Звездным войнам»
Помимо «Мандалорца» и неназваного проекта Хэдланд, Disney работает над сериалами об Оби-Ване Кеноби с Эваном МакГрегором и Кассиане Андоре с Диего Луной.
Киноафиша России вчера в 05:49
Общество
В некоторых городах Свердловской области введут пропускной режим
Пропускной режим в Свердловской области введут только в некоторых городах, где наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Газета.Ru 05:57
Общество
В Ярославской области от коронавируса умерла женщина
За сутки к официальному списку больных добавилось 42 пациента, у которых анализ на коронавирус дал положительный результат. всего в Ярославской области вирусом заражено 305 человек.
Московский Комсомолец Ярославль 04:43
Происшествия
В Омской области умер первый пациент с коронавирусом
Коммерсантъ 05:33
Здоровье
Пациентов неинфекционных стационаров в Москве проверят на коронавирус
Всех пациентов неинфекционных стационаров в Москве начнут проверять на коронавирусную инфекцию.
RT на русском 05:41
Политика
Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
Армия и оружие
В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в российских вооружённых силах была создана группировка в 30 тыс. военных для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 05:38
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Технологии
Грядёт крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет
Как отметил глава маркетинга Wi-Fi Alliance Кевин Робинсон (Kevin Robinson), это было самое монументальное обсуждение частот Wi-Fi в истории, за все 20 лет существования альянса.
iXBT.com 04:48
Здоровье
В Алтайском крае умер первый пациент с коронавирусом
Минздрав Алтайского края подтвердил первый случай смерти пациента от коронавируса, сообщает региональный оперштаб в Telegram-канале.
Коммерсантъ 05:10
Экономика
Россияне почти на треть сократили покупки бензина на фоне самоизоляции
С введением режима самоизоляции россияне почти на треть сократили объемы покупок бензина.
РБК 02:00
Здоровье
Врачи дали прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Некоторые российские врачи считают, что в стране удалось взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса, при этом другие специалисты уверены, что в мае будут новые всплески заболеваемости, а пик эпидемии настанет после праздников, пишет в пятницу газета «Известия».
РИАМО 05:31
Общество
Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
РИА Новости 05:17
Общество
В Татарстане выявили 14 новых случаев коронавируса
Восемь заболевших из Казани, трое из Дрожжановского района, по одному из Лаишевского и Буинского районов, один из Екатеринбурга. ⠀ Всего на 23 апреля в Татарстане зарегистрировано 426 случаев коронавируса, 51 человек выздоровел.
АиФ Казань 03:56
Путешествия
Ростуризм предложил ввести в РФ мультивизы
Ростуризм выступил с предложением о введении в России многократных виз сроком на пять лет для иностранных туристов, сообщили в пресс-службе ведомства.
НТВ 05:55