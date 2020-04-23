Экономика

РБКРБКМировой лидер на рынке фанеры допустил полную остановку производства

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Доля компании на мировом рынке производства фанеры составила около 20%.
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В компании «Свеза» допускают полную остановку производства при самом худшем развитии ситуации

ЛесПромИнформ04:30

Мир оказался под угрозой дефицита фанеры

Lenta.ruвчера в 12:20

Компания Мордашова по производству фанеры может полностью остановить производство из-за коронавируса

Долг.рфвчера в 07:55

Мировой лидер на рынке фанеры допустил полную остановку производства

РБКвчера в 05:29
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Общество

В России появился регион без коронавируса

В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
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Экономика

Союз правообладателей требует с торговой сети DNS 242 млн рублей

Совокупный объем судебных исков Российского союза правообладателей (РСП) к торговой сети DNS достиг 242 млн рублей.
ИА Красная Весна вчера в 15:46
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Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
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Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04
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Общество

В Совфеде допустили продление режима изоляции на май

Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский не исключил, что режим самоизоляции, введенный в России из-за распространения коронавируса, может быть продлен на май.
Lenta.ru 05:08
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Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
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Наука

Ученые нашли «точки входа» для коронавируса в организме человека

Российская газета вчера в 23:33
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Шоу-бизнес

Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе

Телеведущая Ксения Собчак высеяла свою коллегу Викторию Боню за посты в соцсетях, в которых приводится конспирологическая теория о коронавирусе.
Московский Комсомолец 01:40
8
Происшествия

Симферопольцу грозит «уголовка» за прогулку с поддельной справкой

Житель крымской столице разгуливал по улице с поддельной справкой.
Крым 24 03:48
8
Общество

ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными

Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
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Энергетика

Российские нефтяные компании могут начать сжигать лишнюю нефть

Нефтяные компании в РФ могут начать сжигать нефть, чтобы выполнить условия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи.
АБН 00:14
28
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
397
Общество

Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге

Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
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Кино

Disney готовит «женский» сериал по «Звездным войнам»

Помимо «Мандалорца» и неназваного проекта Хэдланд, Disney работает над сериалами об Оби-Ване Кеноби с Эваном МакГрегором и Кассиане Андоре с Диего Луной.
Киноафиша России вчера в 05:49
11
Общество

В некоторых городах Свердловской области введут пропускной режим

Пропускной режим в Свердловской области введут только в некоторых городах, где наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Газета.Ru 05:57
58
Общество

В Ярославской области от коронавируса умерла женщина

За сутки к официальному списку больных добавилось 42 пациента, у которых анализ на коронавирус дал положительный результат. всего в Ярославской области вирусом заражено 305 человек.
Московский Комсомолец Ярославль 04:43
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Происшествия

В Омской области умер первый пациент с коронавирусом

Коммерсантъ 05:33
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Здоровье

Пациентов неинфекционных стационаров в Москве проверят на коронавирус

Всех пациентов неинфекционных стационаров в Москве начнут проверять на коронавирусную инфекцию.
RT на русском 05:41
1
Политика

Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
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Армия и оружие

В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в российских вооружённых силах была создана группировка в 30 тыс. военных для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 05:38
5
Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
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Технологии

Грядёт крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет

Как отметил глава маркетинга Wi-Fi Alliance Кевин Робинсон (Kevin Robinson), это было самое монументальное обсуждение частот Wi-Fi в истории, за все 20 лет существования альянса.
iXBT.com 04:48
1
Здоровье

В Алтайском крае умер первый пациент с коронавирусом

Минздрав Алтайского края подтвердил первый случай смерти пациента от коронавируса, сообщает региональный оперштаб в Telegram-канале.
Коммерсантъ 05:10
11
Экономика

Россияне почти на треть сократили покупки бензина на фоне самоизоляции

С введением режима самоизоляции россияне почти на треть сократили объемы покупок бензина.
РБК 02:00
13
Здоровье

Врачи дали прогноз о пике эпидемии коронавируса в России

Некоторые российские врачи считают, что в стране удалось взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса, при этом другие специалисты уверены, что в мае будут новые всплески заболеваемости, а пик эпидемии настанет после праздников, пишет в пятницу газета «Известия».
РИАМО 05:31
7
Общество

Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
РИА Новости 05:17
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Общество

В Татарстане выявили 14 новых случаев коронавируса

Восемь заболевших из Казани, трое из Дрожжановского района, по одному из Лаишевского и Буинского районов, один из Екатеринбурга. ⠀ Всего на 23 апреля в Татарстане зарегистрировано 426 случаев коронавируса, 51 человек выздоровел.
АиФ Казань 03:56
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Путешествия

Ростуризм предложил ввести в РФ мультивизы

Ростуризм выступил с предложением о введении в России многократных виз сроком на пять лет для иностранных туристов, сообщили в пресс-службе ведомства.
НТВ 05:55
9
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