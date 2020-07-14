Экономика

КоммерсантъКоммерсантъRuss Outdoor отказалась от запрета на банкротство

Russ Outdoor отказалась от запрета на банкротство Крупнейший оператор наружной рекламы Russ Outdoor воспользовался правом на отказ от моратория на банкротство.
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с чего всё началось

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса

В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Мировой лидер наружной рекламы вышел из российского бизнеса

ФАН02:49

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:00

Мировой лидер наружной рекламы ушел с российского рынка

ПРАЙМ02:10

Мировой лидер наружной рекламы полностью покинул российский рынок

Piter.tv02:07

РБК: лидер в наружной рекламе JCDecaux вышел из состава акционеров Russ Outdoor

ТАСС00:53

Мировой лидер наружной рекламы полностью ушел из России

БИЗНЕС Online02:13

Мировой лидер наружной рекламы ушел с российского рынка

Коммерсантъ00:58
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Киберспорт

Слухи: Ubisoft сделает из Skull Bones игру-сервис в духе Fortnite

3DNews 02:25
Авто

В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander

Под капотом авто, скорее всего, будет располагаться 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 184 л.с. В силовую гамму нынешнего автомобиля в зависимости от авторынка входят бензиновые агрегаты 2.0, 2.4 и 3.0, а также дизель 2.2.
32CARS.ru вчера в 12:12
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
REGNUM вчера в 10:31
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Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
CT news вчера в 12:07
Политика

Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала

По словам Михайлова, народ, который вышел в поддержку губернатора Хабаровского края, возмущен тем, что на протяжении 15 лет власти ничего не делали по материалам дела, в котором подозревается глава региона.
Evo-rus.com 02:31
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Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
Вечерний курьер вчера в 13:49
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Армия и оружие

В Сирии задержали боевиков, собиравших сведения о российских объектах

Газета.Ru 02:45
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Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru 12 июля в 00:19
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Происшествия

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газета вчера в 13:07
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Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
67
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
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Общество

«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий

Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34
800
Политика

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
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Общество

Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа

Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа.
Известия 01:03
2
Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
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Энергетика

Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа, следует из данных Федеральной таможенной службы и Центробанка.
РИА Новости 01:33
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
Территория новостей 01:09
271
Политика

Политолог объяснил, что будет, если на Украине начнется пророссийское движение

Научный сотрудник российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что на настоящее время представителей пророссийского движения на Украине ждет та же участь, что и людей, которые погибли 2 мая в одесском Доме Профсоюзов.
Территория новостей 00:04
4
Происшествия

Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии

Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
REGNUM 02:42
8
Общество

Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шумные митинги

Жители Хабаровска обратились в городскую администрацию с жалобами на шумные митинги, которые проходят последние несколько дней в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в том числе в ночное время.
ТАСС вчера в 23:18
96
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
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Экономика

Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США

Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков.
Известия вчера в 10:16
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Экономика

Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд

Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.
Интерфакс 00:34
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Космос

Марсоход Perseverance установили на ракету-носитель

Naked Science 11 июля в 10:04
Авто

Jeep оснастил Wrangler 457-сильным двигателем V8

Известный автомобильный бренд Jeep сообщил о планах презентовать усовершенствованный внедорожник Jeep Wrangler, в названии которого появится приставка 392.
Faktom 01:35
3
Наука

Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах

Live24 01:43
98
Экономика

Фондовые торги в США завершились в основном снижением индексов

Трейдеры отреагировали на новости о росте случаев заражения коронавирусом в США, особенно после объявления властями штата Калифорния о закрытии общественных учреждений, кинотеатров, развлекательных центров, отмечает ПРАЙМ.
Росбалт 02:10
Гаджеты

Гибридный мини-ноутбук One Netbook рассчитан на профессионалов

Команда One Netbook, занимающаяся созданием ультрапортативных компьютеров, готовит любопытную новинку — мини-ноутбук, рассчитанный на инженеров и IT-профессионалов.
3DNews 00:43
Общество

Россияне назвали признаки идеальной работы

Жители России назвали признаки идеальной работы.
Lenta.ru вчера в 23:38
102
Общество

Россияне смогут получить доплаты за долгий брак

Супруги, пережившие юбилей совместной жизни, могут получать доплаты, размер которых превышает сумму ежемесячной пенсии.
Live24 01:03
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Russ Outdoor
Крупнейший национальный оператор наружной рекламы, эксперт в сфере визуальных городских коммуникаций. Компания имеет разветвленную федеральную сеть филиалов с центральным офисом в Москве.
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