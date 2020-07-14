Экономика
РБКМировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса
В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.
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с чего всё началось
Французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близкие к российской компании. Исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян подтвердил РБК изменения в составе акционеров.РБКвчера в 17:00
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Актуальные Новости вчера в 01:21
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ТК Звезда 12 июля в 03:50
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Армия и оружие
В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики
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Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
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Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
РБК вчера в 17:59
Футбол
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REGNUM 01:19
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Около 6 тыс. жителей Аляски выступили за сохранение памятника Баранову
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«Северный поток» остановили на техобслуживание до 26 июля
Nord Stream AG во вторник приостановил работу обеих ниток действующего газопровода "Северный поток" до 26 июля для проведения регулярного технического обслуживания, свидетельствуют данные оператора.
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Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
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СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
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