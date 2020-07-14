Экономика
ИзвестияМировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Читать в источнике
Оценить345
с чего всё началось
В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:23, Ашберн
Наука
Летучие мыши не болеют вирусами, которые переносят
Уже доказао, что летучие мыши переносят множество опасных болезней, например вирус Эболы, бешество, а также штамм вируса SARS-CoV-2.
Сайт интересных новостей 11 июля в 19:59
Политика
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Иностранные политики, призывающие вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в РФ и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости 07:26
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru 04:38
Общество
Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям
Возникновение проблем с таможенным декларированием пультов ДУ может привести к приостановке российских заводов, на которых происходит сборка электроники, в частности телевизоров, опасается Гуськов.
Ведомости вчера в 17:20
Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Армия и оружие
В США предложили ответить на «сговор» России и талибов
The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих.
Lenta.ru 07:24
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Происшествия
Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП
Михаил Ефремов не предлагал никому взяток после аварии, в результате которой погиб человек, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 05:24
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о случаях удаления выпускников с ЕГЭ
Более 300 человек было удалено с Единого госэкзамена на текущий момент, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 05:38
Политика
Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала
Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
После назначения выплаты деньги будут направлены из пенсионных накоплений на банковский счет заявителя.
Shraibikus News 07:43
Политика
Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Inc-news.ru 00:26
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на требование Сёмина об отставке Кикнадзе
Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на требование бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
Евро-футбол.ру 07:11
Армия и оружие
В Ереване сообщили о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном
РИА Новости 06:53
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Курский губернатор штрафует подчиненных за орфографические ошибки
Глава Курской области Роман Старовойт начал лишать премий региональных чиновников, допускающих наличие орфографических ошибок в документах, которые они подписывают.
Коммерсантъ 08:15
Здоровье
Путин встретится с главой НМИЦ эндокринологии Минздрава Дедовым
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с президентом ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России, главным внештатным эндокринологом министерства здравоохранения РФ Иваном Дедовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:15
Единоборства
Лига ACA проведет встречу Емельяненко и Исмаилова перед боем
До долгожданного боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым осталось чуть больше недели.
Юфсбет вчера в 07:54
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском вчера в 08:08
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Экономика
Правительство РФ выделило «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей
Москва, 14 июля 2020, 10:55 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении авиакомпании «Аэрофлот» госгарантий на кредиты.
REGNUM 03:55
Технологии
Playstation 5 появилась в Amazon
ПРАЙМ 03:20