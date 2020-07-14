Экономика

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Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса

В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Мировой лидер наружной рекламы вышел из российского бизнеса

RT на русском04:06

Мировой лидер наружной рекламы ушел с российского рынка

Коммерсантъ00:58

РБК: мировой лидер наружной рекламы ушел с российского рынка

РИА Новости03:00

Мировой лидер наружной рекламы покинул российский бизнес

Газета.Ru02:54

РБК: лидер в наружной рекламе JCDecaux вышел из состава акционеров Russ Outdoor

ТАСС00:53

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:00

Из капитала Russ Outdoor вышел последний иностранный акционер

Интерфакс03:17
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:26, Ашберн
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Виновница ДТП с Валерием Меладзе сделала чистосердечное признание

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Вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, может поступить в клиники и аптеки в середине августа.
Евразия Daily вчера в 07:47
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Общество

В Севастополе за сутки выявили десять носителей коронавируса

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REGNUM вчера в 04:19
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Общество

В Крыму за сутки выявили 11 носителей коронавируса

Симферополь, 14 июля 2020, 10:10 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Республики Крым.
REGNUM 03:10
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Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС вчера в 12:28
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Происшествия

Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии

Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
REGNUM 02:42
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Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры

Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
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Армия и оружие

Вспыхнувший Ричард. Американскому флоту досталось за пожар на корабле

BaltNews.lt 03:32
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов

Рубль немного повышается по отношению к доллару и евро в начале торгов во вторник, 14 июля.
Газета.Ru 03:32
Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

РИА Новости вчера в 04:58
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Спорт

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Российская газета 04:07
Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
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Армия и оружие

Заместитель министра обороны Казахстана скончался в возрасте 49 лет

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Вечерняя Москва 03:50
Армия и оружие

Трое российских военных ранены в Сирии

Трое российских военнослужащих получили лёгкие ранения. Среди экипажа турецкого бронеавтомобиля также есть раненые.
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Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера

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Украинская ДРГ подорвалась на минах: двое боевиков ранены и один погиб

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Финляндия может открыть границы для российских туристов при условии, если уровень заболеваемости в стране не будет превышать восемь новых случаев коронавируса на каждые 100 тысяч человек за последние 14 дней.
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Известный американский ведущий скончался в возрасте 49 лет

Ведущий американского телепроекта «Разрушители легенд» Грант Имахара скончался на 50-м году жизни.
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Сафронов не признаёт свою вину в госизмене

Как заявил адвокат подозреваемого Иван Павлов, Сафронов своей вины не признаёт.
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Банк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»

Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы».
REGNUM вчера в 23:34
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Российские аналоги «Мистралей» будут заложены в ближайшие дни

Известия вчера в 19:41
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Здоровье

245 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 245 случаев коронавируса.
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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
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Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

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Телеведущая и журналистка Ирена Понарошку сообщила, что она подала на развод со своим супругом, диджеем DJ List.
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Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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