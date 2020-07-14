Экономика
ИзвестияМировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось
В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.РБКвчера в 17:00
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Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Ведомости вчера в 10:34
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре сократилась до 2 тысяч метров
Спасатели продолжают работать на месте пожара на складе в Самаре, площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС России.
RT на русском 00:59
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат
В статье ссылаются на документы, которые оказались в руках журналистов, свидетельствующие о том, что 91 британский атлет участвовал в эксперименте по испытанию препарата DeltaG, имеющего синтетическую версию кетонов, вырабатываемых печенью.
Evo-rus.com вчера в 10:02
Общество
В Крыму за сутки выявили 11 носителей коронавируса
Симферополь, 14 июля 2020, 10:10 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Республики Крым.
REGNUM 03:10
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Путешествия
Хорватия изменила правила въезда для туристов из третьих стран
Хорватия изменила правила въезда для туристов из третьих стран, сообщает АТОР.
РИА Новости 03:26
Экономика
«Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года
"Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.
ПРАЙМ 03:19
Происшествия
Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии
Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
REGNUM 02:42
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 07:38
Общество
Автосалоны стали лидерами по восстановлению посещаемости в Москве
Без учета парков лидером по восстановлению посещаемости стали автосалоны: в начале июля в них побывало 75% от того количества клиентов, которое было зафиксировано до пандемии.
РБК 01:00
Авто
Завод Volkswagen в Калуге выпустил 600-тысячный двигатель
Калужский завод производит двигатели для трех наиболее популярных у клиентов моделей — Volkswagen Polo, Škoda Rapid и Škoda Octavia в двух модификациях – мощностью 90 л.с. и 110 л.с. Агрегаты поставляются не только на локальный рынок, но экспортируются в Германию, Мексику, Испанию, Польшу и другие страны.
Калужские Губернские Ведомости 03:03
Футбол
Широков: «Спартак» пытается прикрыть свои неудачи судейством
Безусловно, ошибки бывают, но «Спартак» старается таким образом прикрыть свои неудачи.
ГЛАС.RU 02:04
Общество
«Северный поток» остановлен на техобслуживание
Компания-оператор Nord Stream AG приостановила работу двух ниток газопровода «Северный поток» для проведения регулярного технического обслуживания.
RT на русском 01:59
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака
Поздравительный пост 57-летняя певица разместила в микроблоге Instagram.
Дни24 вчера в 01:36
Экономика
Цена Aurora за несколько часов поднималась на 482%
12 июля стоимость Aurora за несколько часов поднялась на 482%, до максимума 2020 г. в $0,0227. После этого цена актива откатилась.
РБК 02:10
Армия и оружие
Армянские военные убили трех азербайджанских солдат
Инфо24 вчера в 04:18
Культура
Ремейк Destroy All Humans! получил новый геймплейный трейлер
Ремейк Destroy All Humans! выйдет 28 июля на PlayStation 4, Xbox One и PC.
Игромания.ру 02:53
Политика
Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
Новые Известия 01:18
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12 июля в 12:37
Политика
Неменский рассказал о последствиях, если на Украине начнется пророссийское движение
Пророссийской части населения Украины грозит жесткая расправа, если она заговорит о себе, заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Народные новости 03:07
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов
Рубль немного повышается по отношению к доллару и евро в начале торгов во вторник, 14 июля.
Газета.Ru 03:32
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
Спорт
Российский борец Махов получит золотую медаль за Олимпиаду-2012
Российский борец Билял Махов получит золотую медаль летних Олимпийских игр 2012 года, пишет ТАСС со ссылкой на Международный олимпийский комитет.
BFM.ru 03:26
Происшествия
СК возбудил дело о беспорядках после инцидента на Амурском ГПЗ
RT на русском вчера в 14:56
Происшествия
Около 9 тонн нефти попало в озеро в Хабаровском крае
По предварительной информации, произошел разлив около 9 т нефти на площади 400 кв. м. Нефть попала в ручьи Безымянный, Кривой, Голый.
Газета.Ru 03:00