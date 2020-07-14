Экономика
ИзвестияМировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось
В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.РБКвчера в 17:00
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Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
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Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
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Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Ранее, 10 июля, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился.
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Экономика
Пандемия стала «триггером» к переезду в малые города
По мнению А.Н. Максимова и Д.П. Соснина, экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы, пандемия выступила «триггером», который спровоцировал переезд части жителей мегаполисов на территории с меньшей плотностью населения.
Научная Россия вчера в 13:25
Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru вчера в 05:25
Авто
Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Seltos
Как сообщается на сайте «Новые автомобили», Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Seltos.
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СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
Общество
Мэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») прокомментировал массовые акции протеста, проходящие в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РБК 02:51
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Роскачество рекомендовало ограничить доступ детей к нецензурным песням
Роскачество по итогам исследования мобильных приложений музыкальных сервисов предлагает продумать решения, ограничивающие доступ детей к песням с нецензурной лексикой, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:39
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Ирена Понарошку подала на развод с мужем после 10 лет брака
Телеведущая и журналистка Ирена Понарошку сообщила, что она подала на развод со своим супругом, диджеем DJ List.
Территория новостей 03:32
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Авторы Deadly Premonition 2 перепишут сценарий после обвинений в оскорблении трансгендеров
Несколько сцен Deadly Premonition 2 будут переписаны из-за того, что некоторые пользователи увидели в них оскорбления трансгендеров.
CyberSport.ru вчера в 23:36
Общество
В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6248, до 739 947, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:31
Автоспорт
Даниил Квят: русские не встают на колени просто так
Car.ru вчера в 23:19
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СК возбудил дело о беспорядках после инцидента на Амурском ГПЗ
RT на русском вчера в 14:56
Экономика
Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»
Как отмечает Forbes, за 4 июня состояние Потанина, которому принадлежит 34% «Норникеля», сократилось на $1,5 млрд, акции компании упали до 19 738 руб. за штуку.
РБК вчера в 20:47
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Дефицит бюджета области достигнет 4,5 млрд рублей, потребуются кредиты
Увеличение доходной части бюджета связано с поступлением денег из федеральной казны в виде дотации на реализацию мероприятий по профилактике коронавируса при подготовке к проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ (181,3 млн рублей) и целевых средств (2 млрд 201,5 млн рублей).
Взгляд-инфо вчера в 11:10
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Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
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Изучением вспышки пневмонии в Казахстане займутся эксперты ВОЗ
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Казахстане Кэролайн Кларинваль сделала заявление по вопросу вспышки пневмонии неизвестного происхождения в стране.
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Политика
Кулеба назвал неприемлемым закрепление статуса Донбасса в Конституции
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закрепление статуса Донбасса в Конституции недопустимо, однако Киев готов рассматривать увеличение полномочий районов Донецкой и Луганской областей.
Невские Новости вчера в 13:21
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов
Рубль немного повышается по отношению к доллару и евро в начале торгов во вторник, 14 июля.
Газета.Ru 03:32
Общество
15-летний подросток умер от бубонной чумы на западе Монголии
15-летний подросток умер от бубонной чумы на западе Монголии Новый случай заражения бубонной чумой зафиксирован рядом с границей России.
Экспресс газета 02:59
Экономика
Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд
Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.
Интерфакс 00:34
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович переехала в особняк Павла Прилучного
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Радио Комсомольская правда 02:42
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Общество
«Северный поток» остановлен на техобслуживание
Компания-оператор Nord Stream AG приостановила работу двух ниток газопровода «Северный поток» для проведения регулярного технического обслуживания.
RT на русском 01:59