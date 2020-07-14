Экономика

РБКРБКМировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса

JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд. Выручка Russ Outdoor в прошлом году составила $122 млн, указывала в своем отчете JCDecaux — это 16-й по размеру оператор наружной рекламы в мире.
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с чего всё началось

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса

В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.
РБКвчера в 17:00

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Из капитала Russ Outdoor вышел последний иностранный акционер

Интерфакс03:17

РБК: мировой лидер наружной рекламы ушел с российского рынка

РИА Новости03:00

Мировой лидер наружной рекламы ушел с российского рынка

Коммерсантъ00:58

Мировой лидер наружной рекламы покинул российский бизнес

Газета.Ru02:54

РБК: лидер в наружной рекламе JCDecaux вышел из состава акционеров Russ Outdoor

ТАСС00:53

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:00

Самые успешные рекламщики в мире ушли из российского бизнеса — СМИ

Телеканал 360°03:00
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
Территория новостей 01:09
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
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Экономика

«Газпром», банки США, серебро: за какими котировками следить

В конце июня акционеры компании утвердили дивиденды в размере ₽15,24 на акцию.
РБК 02:00
Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
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Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском вчера в 08:08
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Происшествия

Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии

Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
REGNUM 02:42
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Политика

Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

РИА Новости вчера в 13:59
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Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
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Общество

В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6248, до 739 947, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:31
Общество

Названо условие открытия Финляндии для россиян

Финляндия может открыть границы для российских туристов при условии, если уровень заболеваемости в стране не будет превышать восемь новых случаев коронавируса на каждые 100 тысяч человек за последние 14 дней.
Lenta.ru 02:58
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Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 17:02
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Футбол

Форварда «Зенита» включили в рейтинг лучших нападающих «Барселоны»

Рейтинг составили спортивные аналитики из издания «Give me Sport», взяв во внимание 20 – летнюю историю команды, и присвоили Малкому 24 – ую строчку.
CT news 02:12
Шоу-бизнес

Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры

Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака

Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
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Происшествия

СК возбудил дело о беспорядках после инцидента на Амурском ГПЗ

RT на русском вчера в 14:56
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Экономика

Фондовый рынок США завершил день разнонаправленностью индексов

Нью-Йорк, США, 14 июля 2020, 00:42 — REGNUM Ключевые индексы фондового рынка США к окончанию торгов 13 июля изменились разнонаправленно.
REGNUM вчера в 17:42
Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
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Политика

Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

Новые Известия 01:18
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Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 12 июля в 11:20
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Общество

Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ вчера в 21:31
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Спорт

Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги

Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru вчера в 10:55
Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
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Гаджеты

Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE

Профиль 12 июля в 07:48
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Культура

Генри Кавилл читал фанатские форумы после выхода «Ведьмака»

Еще до премьеры сериала «Ведьмак» актер признался, что он является большим поклонником книг Анджея Сапковского о Геральте из Ривии, а также одноименной линейки видеоигр.
Popcornnews.ru вчера в 03:45
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Общество

Россияне назвали три главных признака «работы мечты»

Высокая зарплата, стабильность и хороший коллектив являются признаками идеальной работы для россиян.
РБК вчера в 22:30
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Общество

Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа

Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа.
Известия 01:03
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Шоу-бизнес

Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской

Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru 03:24
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
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