Экономика
РБКМировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса
JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд. Выручка Russ Outdoor в прошлом году составила $122 млн, указывала в своем отчете JCDecaux — это 16-й по размеру оператор наружной рекламы в мире.
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с чего всё началось
В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.РБКвчера в 17:00
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Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
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Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
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Происшествия
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RT на русском вчера в 14:56
Экономика
Фондовый рынок США завершил день разнонаправленностью индексов
Нью-Йорк, США, 14 июля 2020, 00:42 — REGNUM Ключевые индексы фондового рынка США к окончанию торгов 13 июля изменились разнонаправленно.
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Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
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РИА Новости вчера в 17:34
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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
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Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
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Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE
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Еще до премьеры сериала «Ведьмак» актер признался, что он является большим поклонником книг Анджея Сапковского о Геральте из Ривии, а также одноименной линейки видеоигр.
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Россияне назвали три главных признака «работы мечты»
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Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа
Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа.
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