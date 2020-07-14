В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.

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JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд. Выручка Russ Outdoor в прошлом году составила $122 млн, указывала в своем отчете JCDecaux — это 16-й по размеру оператор наружной рекламы в мире.

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