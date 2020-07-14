Экономика

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Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса

В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Французский рекламный оператор ушел из России

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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РИА Новости03:00

РБК: лидер в наружной рекламе JCDecaux вышел из состава акционеров Russ Outdoor

ТАСС00:53

Мировой лидер наружной рекламы вышел из российского бизнеса

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
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В США предложили ответить на «сговор» России и талибов

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Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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Энергетика

«Газпром» сократил поставки газа в Европу в I квартале на 16%

Поставки "Газпрома" в Европу в первом квартале упали на 16%, до 52 миллиардов кубометров, при этом экспортная цена снизилась до 162 долларов за тысячу кубов, следует из презентации компании.
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Общество

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РБК 10:32
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Армия и оружие

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Известия вчера в 13:31
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Политика

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
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В Подмосковье суд оштрафовал осквернившего мемориал мужчину

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На сей раз именитый специалист обратился к генеральному директору клуба Василию Кикнадзе, призвав функционера уйти в отставку за оскорбительный жест в адрес фаната "железнодорожников" (Кикнадзе показал средний палец болельщику клуба во время матча с "Уфой" (1:1), позже извинившись за свое поведение – "Газета.Ru").
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АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
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На Metacritic появились первые оценки Ghost of Tsushima

В рецензиях журналисты отметили визуальный стиль Ghost of Tsushima и её боевую систему, однако остались недовольны открытым миром.
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Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах

Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
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Общество

Макрон заявил о признаках второй волны коронавируса во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что сейчас можно наблюдать все признаки того, что во Франции произойдет вторая волна коронавирусной инфекции.
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Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на 8 лет колонии

Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.
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Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
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В Крыму суд вынес приговор владельцу парка львов «Тайган»

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Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине

Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
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Вести.Ru 06:16
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Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
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Экономика

Мост через Лену в Якутии планируют достроить на год раньше срока

Инвестиции, вложенные в строительство моста через Лену, вернутся в размере, превышающим вложения в строительство в 1,6 раз, утверждает пресс-служба Хуснуллина.
Ведомости 11:17
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Армия и оружие

Пушилин поздравил с выпуском первых в ДНР молодых офицеров

Глава республики обратился к молодым офицерам с поздравлением, отметив, что именно они являются надеждой и опорой ДНР.
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Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
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