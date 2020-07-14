Экономика
ИзвестияМировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось
В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.РБКвчера в 17:00
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Кулеба назвал неприемлемым закрепление статуса Донбасса в Конституции
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закрепление статуса Донбасса в Конституции недопустимо, однако Киев готов рассматривать увеличение полномочий районов Донецкой и Луганской областей.
Невские Новости вчера в 13:21
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Армия и оружие
В Ереване сообщили о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном
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Наука
Все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2 установлены
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Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала
Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
Общество
Финляндия может открыть границы для российских граждан 11 августа
Если 11 августа Финляндия действительно примет решение открыть границы для жителей России (и, в частности, Петербурга), то это будет легко осуществить.
Московский Комсомолец 07:16
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RT на русском 12 июля в 04:27
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Футбол
Юрген Клопп: «Ловрен – важная часть команды. Он нужен „Ливерпулю“»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем защитника Деяна Ловрена.
Sports.ru 08:48
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ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:16
Политика
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Иностранные политики, призывающие вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в РФ и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости 07:26
Происшествия
Владельца парка «Тайган» оштрафовали за укушенную львом туристку
Как сообщали в СК, в июле 2018 года туристка из Кирова Ольга Соломина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган".
РИА Новости 08:20
Общество
Навального вызвали на допрос по делу о клевете
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что его вызвали на допрос по делу о клевете.
Коммерсантъ 07:54
Происшествия
Более 15 рабочих подрались на стройплощадке на юге Москвы
Рабочие, занимавшиеся укладкой плитки и бордюров, устроили массовую драку на Чертановской улице на юге Москвы.
ТАСС 07:41
Общество
Судью крайсуда Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий
В августе 2019 года председатель Краснодарского крайсуда Алексей Шипилов изменил составы судей по специализациям, отстранив Хахалеву от ведения процессов.
Югополис вчера в 06:28
Культура
В клипе «Фотосессия» группы Ленинград представили новый вокальный микрофон завода «Октава»
Завод «Октава» предоставил для съемок клипа группировки «Ленинград» «Фотосессия» новую разработку — вокальный динамический микрофон МД-305.
АртМосковия 07:29
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
Авто
Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000
Новые автомобили 07:11
Происшествия
Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в 1,7 млн в Петербурге
Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Октябрьского центра организации закупок – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО "РЖД".
Piter.tv 07:14
Спорт
Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012
Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
News.ru 03:50
Происшествия
Суд продлил меру пресечения фигурантам дела «Нового величия»
Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения фигурантам дела "Нового величия", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:35
Энергетика
«Нафтогаз Украины» заявил о возможном срыве отопительного сезона
"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей.
Газета.Ru 01:37
Гаджеты
Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE
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Наука
Натрий может улучшить аккумуляторы смартфонов
Ученые предположили, что для этих целей может использоваться натрий, атомы которого в батарее следует «уложить» один над другим.
RuNews24.ru 02:44
Политика
Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G
По словам Даудена, с 31 декабря этого года британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование Huawei в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей.
ТАСС 08:57
Общество
Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Власти Соединенных Штатов осуществили смертную казнь заключенного, находящегося под федеральной юрисдикцией, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 09:12
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14