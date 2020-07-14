Экономика

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Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса

В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.
РБК13 июля в 17:00

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РБК: лидер в наружной рекламе JCDecaux вышел из состава акционеров Russ Outdoor

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Коммерсантъвчера в 08:24

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:00
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Общество

В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола

RT на русском вчера в 11:34
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
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Автоспорт

Racing Point может освободить место для Феттеля до 31 июля

Autosport.com.ru вчера в 13:12
Армия и оружие

В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении

РИА Новости 00:17
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Общество

В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов

REGNUM вчера в 22:50
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Политика

В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны.
Lenta.ru вчера в 20:58
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Политика

Племянница Трампа заявила о необходимости его отставки

Президенту США Дональду Трампу следует уйти в отставку c поста главы государства.
Известия вчера в 23:09
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Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
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Происшествия

В Самаре ликвидировали открытое горение на складе

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Самаре, который тушили с понедельника, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 23:06
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Шоу-бизнес

Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович

В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news вчера в 09:38
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Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
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Наука

Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые

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Faktom 13 июля в 01:51
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости вчера в 09:50
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Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Общество

Стажер обвинил журналиста «Дождя» Лобкова в домогательствах

ПолитРоссия вчера в 03:26
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Политика

Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»

Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru вчера в 23:11
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Общество

«Касперский»: мошенники в Сети стали предлагать социальные выплаты

Мошеннические схемы с использованием сети Интернет стали строиться вокруг получения разного рода дополнительных выплат, социальной помощи, пособий, страховых взносов, 15 июля сообщает РБК.
ИА Красная Весна 00:55
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Энергетика

Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа

Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM вчера в 12:51
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Здоровье

Мама 11-летней Вики: «Мы никогда не думали, что это нас коснется»

Таяла на глазах Все началось летом 2014 года, Вике тогда пять лет исполнялось, вспоминает мама девочки Анна Пушина.
Izhlife вчера в 07:51
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Политика

Госдума одобрила проект о признании отчуждения территорий экстремизмом

Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании экстремизмом призывы к нарушению территориальной целостности России, в том числе отчуждению части её территории.
RT на русском вчера в 06:54
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Армия и оружие

Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых

Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.
Московский Комсомолец вчера в 08:58
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Авто

В России стартовали продажи премиального аналога Chevrolet Captiva

В дилерские центры России поступил новый кроссовер MG Hector Plus, аналог Chevrolet Captiva.
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Шоу-бизнес

Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры

Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
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Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

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Общество

Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях

Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
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Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

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iReactor 13 июля в 10:31
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
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Политика

Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну

"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
Российская газета вчера в 02:25
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Армия и оружие

МИД Ирана: США занервничали после доклада ООН об убийстве Сулеймани

Тегеран, 14 июля 2020, 11:29 — REGNUM Вашингтон занервничал после доклада ООН об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.
REGNUM вчера в 04:29
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