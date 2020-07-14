Экономика
ИзвестияМировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось
В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.РБК13 июля в 17:00
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Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
RT на русском вчера в 11:34
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Автоспорт
Racing Point может освободить место для Феттеля до 31 июля
Autosport.com.ru вчера в 13:12
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
РИА Новости 00:17
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
REGNUM вчера в 22:50
Политика
В Баку демонстранты ворвались в здание парламента
В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны.
Lenta.ru вчера в 20:58
Политика
Племянница Трампа заявила о необходимости его отставки
Президенту США Дональду Трампу следует уйти в отставку c поста главы государства.
Известия вчера в 23:09
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Происшествия
В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Самаре, который тушили с понедельника, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 13 июля в 01:51
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Общество
Стажер обвинил журналиста «Дождя» Лобкова в домогательствах
ПолитРоссия вчера в 03:26
Политика
Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»
Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru вчера в 23:11
Общество
«Касперский»: мошенники в Сети стали предлагать социальные выплаты
Мошеннические схемы с использованием сети Интернет стали строиться вокруг получения разного рода дополнительных выплат, социальной помощи, пособий, страховых взносов, 15 июля сообщает РБК.
ИА Красная Весна 00:55
Энергетика
Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM вчера в 12:51
Здоровье
Мама 11-летней Вики: «Мы никогда не думали, что это нас коснется»
Таяла на глазах Все началось летом 2014 года, Вике тогда пять лет исполнялось, вспоминает мама девочки Анна Пушина.
Izhlife вчера в 07:51
Политика
Госдума одобрила проект о признании отчуждения территорий экстремизмом
Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании экстремизмом призывы к нарушению территориальной целостности России, в том числе отчуждению части её территории.
RT на русском вчера в 06:54
Армия и оружие
Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых
Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.
Московский Комсомолец вчера в 08:58
Авто
В России стартовали продажи премиального аналога Chevrolet Captiva
В дилерские центры России поступил новый кроссовер MG Hector Plus, аналог Chevrolet Captiva.
Деловое.ТВ вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры
Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
Происшествия
Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
BFM.ru вчера в 08:12
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa 00:21
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
iReactor 13 июля в 10:31
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Политика
Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну
"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
Российская газета вчера в 02:25
Армия и оружие
МИД Ирана: США занервничали после доклада ООН об убийстве Сулеймани
Тегеран, 14 июля 2020, 11:29 — REGNUM Вашингтон занервничал после доклада ООН об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.
REGNUM вчера в 04:29