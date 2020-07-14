Экономика
ИзвестияМировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось
В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.РБКвчера в 17:00
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АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Политика
Россия и Белоруссия восстановят транспортное сообщение
Транспортное сообщение России и Белоруссии будет возобновлено в ближайшее время, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:48
Общество
В ГД внесли проект поправок об изъятии детей из семьи по решению суда
В Госдуму внесен законопроект о поправках в Семейный кодекс, в частности об изъятии детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
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Володин предупредил о наказании за призывы вернуть Крым Украине
После принятия закона, приравнивающего призывы отторгнуть у России какие-либо территории к экстремизму. российские власти смогут наказать вне зависимости от гражданства любого, кто высказывается о «возвращении» Крыма Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Rambler News Service 08:47
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Политика
МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
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Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
Армия и оружие
16 июля заложат шесть новых кораблей для ВМФ России
16 июля на трех верфях заложат сразу 6 судов для Военно-морского флота России.
Вести.Ru вчера в 12:42
Происшествия
МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве
Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса
Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 07:15
Армия и оружие
Пентагон заказал у Boeing первые истребители F-15EX
ВВС США заказали у Boeing первые восемь истребителей F-15EX, способных нести гиперзвуковое вооружение.
ANNA-News 09:35
Общество
Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория
Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
Технологии
Huawei хочет потеснить Apple на рынке мобильных приложений
Издание TJ со ссылкой на источник в Huawei накануне опубликовало сообщение о запуске выгодных условий для разработчиков приложений.
RuNews24.ru 08:09
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
Lenta.ru вчера в 02:04
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
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Собчак использовала кадры собственного задержания для рекламы
В начале ролика использованы кадры ареста Собчак.
Муксун.fm 09:08
Политика
Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге
Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля.
Известия вчера в 22:33
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Политика
Посол Украины вызван в МИД Армении
Кулебу принял замглавы МИД Шаварш Кочарян и представил послу оценку Армении в связи с заявлением Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе, передает «Sputnik Армения».
Взгляд.ру 08:14
Общество
Неочевидные признаки умных людей названы пользователями соцсетей
Комсомольская правда 11:00
Шоу-бизнес
Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
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Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Армия и оружие
Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО
В небе над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики стран НАТО, летевшие к государственной границе России, сообщили в Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 09:16
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14