В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.

с чего всё началось

Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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