Экономика

ИзвестияИзвестияМировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка

Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса

В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Французский рекламный оператор ушел из России

Коммерсантъ08:24

РБК: лидер в наружной рекламе JCDecaux вышел из состава акционеров Russ Outdoor

ТАСС00:53

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка

Известия03:18

Из капитала Russ Outdoor вышел последний иностранный акционер

Интерфакс03:17

РБК: мировой лидер наружной рекламы ушел с российского рынка

РИА Новости03:00

Мировой лидер наружной рекламы вышел из российского бизнеса

RT на русском04:06

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:00
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Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
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Политика

Россия и Белоруссия восстановят транспортное сообщение

Транспортное сообщение России и Белоруссии будет возобновлено в ближайшее время, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:48
Общество

В ГД внесли проект поправок об изъятии детей из семьи по решению суда

В Госдуму внесен законопроект о поправках в Семейный кодекс, в частности об изъятии детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
Известия 11:10
62
Политика

Володин предупредил о наказании за призывы вернуть Крым Украине

После принятия закона, приравнивающего призывы отторгнуть у России какие-либо территории к экстремизму. российские власти смогут наказать вне зависимости от гражданства любого, кто высказывается о «возвращении» Крыма Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Rambler News Service 08:47
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
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Политика

МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией

Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия 11:57
18
Шоу-бизнес

Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке

Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
16
Армия и оружие

16 июля заложат шесть новых кораблей для ВМФ России

16 июля на трех верфях заложат сразу 6 судов для Военно-морского флота России.
Вести.Ru вчера в 12:42
12
Происшествия

МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве

Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
29
Общество

Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса

Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 07:15
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Армия и оружие

Пентагон заказал у Boeing первые истребители F-15EX

ВВС США заказали у Boeing первые восемь истребителей F-15EX, способных нести гиперзвуковое вооружение.
ANNA-News 09:35
21
Общество

Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория

Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
Технологии

Huawei хочет потеснить Apple на рынке мобильных приложений

Издание TJ со ссылкой на источник в Huawei накануне опубликовало сообщение о запуске выгодных условий для разработчиков приложений.
RuNews24.ru 08:09
6
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
2,9K
Общество

Названа главная проблема принца Гарри после переезда в США

Lenta.ru 08:12
1
Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

Lenta.ru вчера в 02:04
62
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Газета.Ru вчера в 17:02
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Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
16
Общество

Собчак использовала кадры собственного задержания для рекламы

В начале ролика использованы кадры ареста Собчак.
Муксун.fm 09:08
9
Происшествия

Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей

Вести.Ru 01:31
95
Политика

Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге

Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля.
Известия вчера в 22:33
1
Общество

Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»

В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
267
Политика

Посол Украины вызван в МИД Армении

Кулебу принял замглавы МИД Шаварш Кочарян и представил послу оценку Армении в связи с заявлением Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе, передает «Sputnik Армения».
Взгляд.ру 08:14
3
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
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Общество

Неочевидные признаки умных людей названы пользователями соцсетей

Комсомольская правда 11:00
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Шоу-бизнес

Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской

Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru 03:24
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Футбол

«Барселона» представила новую домашнюю форму на следующий сезон

Metaratings 07:30
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости вчера в 19:46
Армия и оружие

Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО

В небе над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики стран НАТО, летевшие к государственной границе России, сообщили в Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 09:16
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
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