Экономика
ИзвестияМировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось
В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.РБКвчера в 17:00
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На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
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В Подмосковье горит склад на площади 6,5 тыс. кв. метров
Долгопрудный, Московская область, 14 июля 2020, 23:04 — REGNUM В подмосковном городе Долгопрудный горит склад на общей площади 6,5 тыс. кв. метров, сообщает 14 июля ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым
Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".
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В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении
В результате обстрела Вооруженными силами Армении приграничного района Азербайджана погибли два высокопоставленных офицера.
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Сервис «Смотри Mail.ru» представил бесплатную платформу для создания таких цифровых аватаров.
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Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов попросил себе в камеру 60 книг классической литературы и сказал, что доволен питанием.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в белорусской столице около 80 участников несанкционированной стихийной акции солидарности.
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В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы
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В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
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Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
Авто
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Накануне на портале "Росстандарта" появилась информация об отзыве 5 128 вседорожников Seltos, которые сошли с конвейера в декабре 2019 года, а также в период с января по июнь 2020 года.
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NASA предупредило о рекордно близком пролёте астероида
Расстояние от небесного тела до Земли будет рекордно минимальным – меньше, чем составляет расстояние до ближайшего спутника Луны.
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RT на русском 11:34
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Названо условие для возвращения Кокорина в «Зенит»
Названо условие для возвращения нападающего Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи», в петербургский «Зенит».
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Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
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В Москве суд отказал в иске обвиненной в нарушении карантина инвалиду
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На десантном корабле ВМФ США USS Bonhomme Richard провалилась взлетная палуба, а в корпусе появились трещины, из которых идет густой дым.
Вести.Ru 11:09
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В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
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В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
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РБК 16:26
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Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден
Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 16:24
Финансы
Курсы доллара и евро упали после выходных
По данным Центрального банка РФ, официальный курс доллара по отношению к рублю снизился и составил 70,7479 рублей (на 11 июля - 71,2298 рублей).
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Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
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CT news 13:42
Футбол
Адиев о слухах про «Арсенал»: «Работаю над долгосрочным контрактом с «Чайкой»
Открою небольшой секрет: мы с президентом работаем над новым долгосрочным контрактом с «Чайкой».
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Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
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Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
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Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
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