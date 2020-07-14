Экономика
ИзвестияМировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось
В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.РБК13 июля в 17:00
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Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия вчера в 03:13
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news вчера в 14:38
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news 13 июля в 18:24
Шоу-бизнес
Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта
Российский продюсер Максим Фадеев рассказал о виде спорта, занятие которым позволит быстро избавиться от лишнего веса.
OAnews 13 июля в 23:26
Шоу-бизнес
«Звезда с выдающейся грудью»: СМИ рассекретили новый роман Харламова
«Шоумен-комик, недавно объявивший о разводе, ухватил за выдающуюся грудь и не отпускает звезду шоу «Однажды в России» на ТНТ», — сообщает источник.
7Дней.ру 01:00
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
Наука
Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID
В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК вчера в 20:00
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru вчера в 04:38
Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
Городовой вчера в 14:15
Происшествия
При опрокидывании бензовоза в Забайкалье вылилось 23 тонны дизтоплива
Иркутск, 15 июля 2020, 07:53 — REGNUM В Улётовском районе Забайкальского края, на трассе Иркутск — Чита «Байкал», 15 июля опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива.
REGNUM 00:53
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Происшествия
В Петербурге эвакуируют людей из здания, где произошел взрыв
Жители Санкт-Петербурга в социальных сетях сообщили о взрыве в здании на юге города. ЧП произошло утром в среду, 15 июля.
Newia.ru 02:05
Кино
В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала «Властелин колец»
Деловое.ТВ 13 июля в 06:36
Технологии
Google анонсировала ряд эксклюзивов для облачного сервиса Stadia
NewInform вчера в 14:08
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
Новые автомобили вчера в 23:09
Общество
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения) в 2019 году работали за пределами региона проживания, следует из данных Росстата по внутрироссийской трудовой миграции по итогам прошлого года.
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
Киберспорт
Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2
Dota2.ru вчера в 19:09
Шоу-бизнес
Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru вчера в 03:24
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Всемирно известный голливудский актер Джон Траволта сообщил, что его супруга Келли Престон умерла от рака молочной железы.
CT news вчера в 13:42
Здоровье
Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам
Россиянам посоветовали привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний.
Lenta.ru вчера в 23:49
Здоровье
Дедов рассказал о реконструкции главного корпуса НМИЦ эндокринологии
«Ваше поручение Центр выполнил, мы закончили реконструкцию главного корпуса», — заявил Дедов.
REGNUM вчера в 07:39