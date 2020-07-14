В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.

с чего всё началось

Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале». 7

Шоу-бизнес Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь). 19

Шоу-бизнес «Звезда с выдающейся грудью»: СМИ рассекретили новый роман Харламова «Шоумен-комик, недавно объявивший о разводе, ухватил за выдающуюся грудь и не отпускает звезду шоу «Однажды в России» на ТНТ», — сообщает источник.

Наука Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер. 9

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,6K

Шоу-бизнес Екатерина Волкова позировала без одежды на природе Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии. 22

Происшествия При опрокидывании бензовоза в Забайкалье вылилось 23 тонны дизтоплива Иркутск, 15 июля 2020, 07:53 — REGNUM В Улётовском районе Забайкальского края, на трассе Иркутск — Чита «Байкал», 15 июля опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива. 5

Общество Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы Почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения) в 2019 году работали за пределами региона проживания, следует из данных Росстата по внутрироссийской трудовой миграции по итогам прошлого года. 3

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС. 76