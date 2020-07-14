Экономика
ИзвестияМировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось
В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.РБКвчера в 17:00
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Ещё одна встреча с водителями намечена на август текущего года. Сообщается, что в целом обкатка новых КамАЗ-54901 проходи штатно.
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Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
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Газета.Ru 13:30
Происшествия
МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве
Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
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Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
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РБК 03:42
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«Челси» одержал победу над «Норвичем» в 36-м туре АПЛ
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Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске
Среди задержанных есть сотрудники СМИ. Больше всего граждан задержали, по информации правозащитников, в столице — более 70 человек.
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Lenta.ru вчера в 10:55
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Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
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Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве
Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом.
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Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва
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Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
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Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли.
РИА Новости вчера в 16:32