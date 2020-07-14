Экономика

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Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса

В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Французский рекламный оператор ушел из России

Коммерсантъ08:24

РБК: лидер в наружной рекламе JCDecaux вышел из состава акционеров Russ Outdoor

ТАСС00:53

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка

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Из капитала Russ Outdoor вышел последний иностранный акционер

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РИА Новости03:00

Мировой лидер наружной рекламы вышел из российского бизнеса

RT на русском04:06

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:00
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Кино

Хью Джекман поздравил с 20-летием «Людей Икс»

Хью Джекман поздравил всех поклонников киновселенной "Люди Икс" с двадцатилетием выхода первого фильма, который дебютировал в американском прокате 14 июля 2000 года.
Kinonews.ru 13:38
Политика

МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией

Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия 11:57
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Футбол

Уиган — Халл Сити 8:0

Бомбардир.ру 13:59
Общество

Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»

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РБК 03:42
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
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Армия и оружие

Ереван сообщил о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном

Аргументы и Факты 11:59
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Политика

Ищенко объяснил, почему Германия не откажется от «Северного потока-2» даже под дулом пистолета

В интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко высказал мнени, что Германия может отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2» только в том случае, если она будет оккупирована американскими войсками.
Новостной фронт 06:57
Происшествия

Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова

Трагедия, случившаяся еще в 1959 году на перевале Дятлова получила новые данные о произошедшем.
News-24.ru вчера в 08:27
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Происшествия

В Долгопрудном горит склад на площади 6,5 тыс. кв. м

"Пожар на складе по адресу улица Новая, дом 1а происходит по всей площади, которая, по предварительным данным, составляет 6,5 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:56
Происшествия

Американская актриса Ная Ривера найдена утонувшей в озере в Калифорнии

Актриса известная по ролям в сериалах "Хор", "Коварные горничные", "Принц из Беверли-Хиллз" и другим.
Эхо Москвы 03:33
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Политика

В Минске ожидают возобновления транспортного сообщения с Россией

Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что в ходе переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным они обсудили вопрос возобновления транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.
RT на русском 13:05
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Происшествия

В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке

Пассажиров трамвая, почти наполовину угодившего под воду из-за мощного ливня в центре Краснодара, пришлось эвакуировать на надувной лодке.
Российская газета 10:58
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Общество

Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Газета.Ru 13:30
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Общество

Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах

Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
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Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
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Политика

Аксёнов рассказал о подаче воды в Симферополь по временному водоводу

RT на русском 14:13
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Происшествия

Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
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Происшествия

Суд в Воронеже арестовал членов организации «свидетелей Иеговы»

Ленинский районный суд в Воронеже арестовал до 3 сентября задержанных в понедельник членов запрещенной на территории РФ организации "свидетелей Иеговы", подозреваемых в экстремистской деятельности.
ТАСС 15:47
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
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Футбол

Уткин: «Сильно жалею, что назвал Савина глупым. Им движет не ум, а сердце»

Савин пообщался с близкими людьми умершего футболиста "Казанки" Иннокентия Самохвалова.
Soccer.ru 15:12
Путешествия

В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
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Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
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Политика

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
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Путешествия

Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе

Рамблер 14:26
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Авто

Новый Peugeot 3008 превратят в купеобразный кроссовер в 2022 году

Компания Peugeot намерена представить новый Peugeot 3008 2022 модельного года в кузове кросс-купе.
Picsnews.net 12:38
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Общество

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Экономика

Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства

Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства.
ФАН 13:01
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Общество

Зелимханов публично извинился перед московским блогером за избиение

Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов извинился перед московским YouTube-активистом Святославом Коваленко за то, что избил его на улице с компанией друзей.
IslamNews 08:42
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Происшествия

В дом Розы Сябитовой приехала полиция, телеведущую оштрафовали

ИнфоСМИ 13:39
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Общество

На акции протеста в Минске начались задержания

Lenta.ru 12:55
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