Экономика
ИзвестияМировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось
В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.РБКвчера в 17:00
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Кино
Хью Джекман поздравил с 20-летием «Людей Икс»
Хью Джекман поздравил всех поклонников киновселенной "Люди Икс" с двадцатилетием выхода первого фильма, который дебютировал в американском прокате 14 июля 2000 года.
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МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
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Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Армия и оружие
Ереван сообщил о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном
Аргументы и Факты 11:59
Политика
Ищенко объяснил, почему Германия не откажется от «Северного потока-2» даже под дулом пистолета
В интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко высказал мнени, что Германия может отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2» только в том случае, если она будет оккупирована американскими войсками.
Новостной фронт 06:57
Происшествия
Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова
Трагедия, случившаяся еще в 1959 году на перевале Дятлова получила новые данные о произошедшем.
News-24.ru вчера в 08:27
Происшествия
В Долгопрудном горит склад на площади 6,5 тыс. кв. м
"Пожар на складе по адресу улица Новая, дом 1а происходит по всей площади, которая, по предварительным данным, составляет 6,5 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:56
Происшествия
Американская актриса Ная Ривера найдена утонувшей в озере в Калифорнии
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Эхо Москвы 03:33
Политика
В Минске ожидают возобновления транспортного сообщения с Россией
Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что в ходе переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным они обсудили вопрос возобновления транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.
RT на русском 13:05
Происшествия
В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке
Пассажиров трамвая, почти наполовину угодившего под воду из-за мощного ливня в центре Краснодара, пришлось эвакуировать на надувной лодке.
Российская газета 10:58
Общество
Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Газета.Ru 13:30
Общество
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
Политика
Аксёнов рассказал о подаче воды в Симферополь по временному водоводу
RT на русском 14:13
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Происшествия
Суд в Воронеже арестовал членов организации «свидетелей Иеговы»
Ленинский районный суд в Воронеже арестовал до 3 сентября задержанных в понедельник членов запрещенной на территории РФ организации "свидетелей Иеговы", подозреваемых в экстремистской деятельности.
ТАСС 15:47
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Футбол
Уткин: «Сильно жалею, что назвал Савина глупым. Им движет не ум, а сердце»
Савин пообщался с близкими людьми умершего футболиста "Казанки" Иннокентия Самохвалова.
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Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
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Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Авто
Новый Peugeot 3008 превратят в купеобразный кроссовер в 2022 году
Компания Peugeot намерена представить новый Peugeot 3008 2022 модельного года в кузове кросс-купе.
Picsnews.net 12:38
Общество
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Экономика
Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства
Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства.
ФАН 13:01
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Зелимханов публично извинился перед московским блогером за избиение
Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов извинился перед московским YouTube-активистом Святославом Коваленко за то, что избил его на улице с компанией друзей.
IslamNews 08:42
Общество
На акции протеста в Минске начались задержания
Lenta.ru 12:55