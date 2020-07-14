Экономика

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Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса

В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.
РБК13 июля в 17:00

Подробнее о событии

Французский рекламный оператор ушел из России

Коммерсантъвчера в 08:24

Мировой лидер наружной рекламы вышел из российского бизнеса

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Интерфаксвчера в 03:17

РБК: мировой лидер наружной рекламы ушел с российского рынка

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РБК: лидер в наружной рекламе JCDecaux вышел из состава акционеров Russ Outdoor

ТАССвчера в 00:53

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка

Известиявчера в 03:18
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Политика

WSJ: ФРГ по Nord Stream 2 ставит экономические интересы выше коллективной безопасности

Германия своим участием в проекте газопровода "Северный поток - 2" поставила свои экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.
ТАСС вчера в 21:59
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Отдыхающие назвали главные недостатки отдыха на российских курортах

Туристы, отдыхающие на российских курортах оценили предлагаемые услуги.
АБН 01:40
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Политика

Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге

Китай намерен ввести ответные санкции против США после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал указ о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге.
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Футбол

Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве

Московский Комсомолец вчера в 03:49
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В России предложили уничтожать нелегальные сигареты

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Известия вчера в 13:00
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Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности

Известная блогерша Николь Тея ушла из жизни в возрасте 24 лет. Знаменитость была на восьмом месяце беременности.
Радио Комсомольская правда вчера в 21:26
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Политика

Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском вчера в 16:37
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Политика

В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета намерена до 1 сентября обсудить поправки в законодательство против вмешательства в дела РФ, говорится в проекте доклада, который должен быть опубликован в среду.
РИА Новости 01:06
Общество

СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни

Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания вчера в 04:25
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Экономика

«Газпром» получил квартальный убыток впервые за пять лет

«Газпром» по итогам I квартала 2020 г. получил убыток в 116,25 млрд руб. против прибыли в 535,9 млрд руб. за тот же период в 2019-м, сообщила компания 14 июля в отчете по МСФО.
Ведомости вчера в 17:31
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Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13 июля в 15:36
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Космос

Миссия к астероиду в $10 квадриллионов прошла стадию проектирования

Как сообщает NASA, если разработка и строительство будут идти по плану, то к астероиду миссия должна прибыть в начале 2026 года.
Популярная механика 13 июля в 05:15
Политика

В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске

РИА Новости вчера в 06:48
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Здоровье

На Украине продлят карантин из-за COVID-19

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался.
РИА Новости 02:34
Происшествия

Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга

Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
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Общество

В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов

REGNUM вчера в 22:50
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Футбол

Гвардиола: «Всё, что люди говорили о „Ман Сити“, было неправдой»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал решение об отмене запрета на участие "горожан" в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Soccer.ru вчера в 13:57
Политика

Глава Минздрава и посол США обсудили ситуацию с пандемией коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и посол США в России Джон Салливан в рамках рабочей встречи обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией в обеих странах и разработку вакцины.
Профиль вчера в 19:38
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Игры

Консольная игра Death Stranding вышла на ПК

Разработчики игрового хита Death Stranding адаптировали популярную японскую игру для персональных компьютеров.
Общественная служба новостей вчера в 20:29
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
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Общество

Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских

Результаты сравнения, по словам авторов, помогут лучше понять как самих современных старшеклассников, так и то, чем это поколение подростков отличается от поколения их родителей, когда им было 15-16 лет.
РИА Новости 02:00
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
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Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru 01:40
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Армия и оружие

В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
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Политика

ВР приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

В ходе второго чтения Верховная Рада Украины приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса на территории страны.
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Общество

Еще 1 тыс. 844 пациента вылечились от коронавируса в Москве

В Москве выздоровели еще 1 тыс. 844 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Агентство Москва 02:12
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Спорт

Российский борец Махов признан олимпийским чемпионом 2012 года

Международный олимпийский комитет объявил о том, что россиянин Билял Махов и иранец Комил Гасеми признаны олимпийскими чемпионами Лондона в турнире по вольной борьбе.
Российская газета вчера в 04:07
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
RT на русском вчера в 01:21
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Как работают Яндекс.Новости?
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