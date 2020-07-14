Экономика
ИзвестияМировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом 14 июля сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось
В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом "Вера-Олимп" и "Лайса" по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий. JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд.РБК13 июля в 17:00
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Газета.Ru 13 июля в 15:36
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Миссия к астероиду в $10 квадриллионов прошла стадию проектирования
Как сообщает NASA, если разработка и строительство будут идти по плану, то к астероиду миссия должна прибыть в начале 2026 года.
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В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
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Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
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В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
REGNUM вчера в 22:50
Футбол
Гвардиола: «Всё, что люди говорили о „Ман Сити“, было неправдой»
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Профиль вчера в 19:38
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Разработчики игрового хита Death Stranding адаптировали популярную японскую игру для персональных компьютеров.
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Результаты сравнения, по словам авторов, помогут лучше понять как самих современных старшеклассников, так и то, чем это поколение подростков отличается от поколения их родителей, когда им было 15-16 лет.
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Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
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Газета.Ru 01:40
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Политика
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Еще 1 тыс. 844 пациента вылечились от коронавируса в Москве
В Москве выздоровели еще 1 тыс. 844 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
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Спорт
Российский борец Махов признан олимпийским чемпионом 2012 года
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
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