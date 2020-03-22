Энергетика

Lenta.ruLenta.ruМировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет

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В течение нескольких месяцев мировые нефтехранилища окажутся переполненными дешевым сырьем, то же ждет супертанкеры, которые используются в качестве дополнительных мощностей для хранения. Вслед за этим нефть может подешеветь еще сильнее, считают эксперты.
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Владимир Карасёв: Нефтяной удар русских оказался сокрушительным

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Мировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет

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В Британии заявили о худшем кризисе в нефтяной индустрии за 100 лет

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Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
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ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
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Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии

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Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
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Общенациональный карантин введен в Великобритании

Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.
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Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса

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Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.
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Экс-президент «Торпедо» Тукманов нелестно отозвался о болельщиках клуба

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов назвал фанатов «чёрно-белых» дураками из-за их протеста против главного тренера Сергея Игнашевича во время матча ФНЛ с «Текстильщиком» (0:0).
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Санитарно-курортное лечение в России рекомендовано приостановить

Как передает "Интерфакс", такую рекомендацию дал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Волгограде

В Волгограде зафиксировали первого заболевшего коронавирусной инфекцией.
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Кадыров рассказал о первом случае коронавируса в Чечне

В Чечне официально подтвержден один случай заражения коронавирусом, сообщил в своем telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
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«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Почему у антиматерии не получилось победить материю: новая гипотеза

В новом исследовании, опубликованном в журнале Physical Review Letters, Ко и Харигая выдвинули гипотезу о том, почему 13,8 миддиардов лет назад, когда произошел Большой Взрыв, и было поровну вещества и антивещества, они не аннигилировали друг с другом, оставив лишь яркую вспышку света.
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Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом.
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В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских

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На острове Пасхи зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен на чилийском острове Пасхи, расположенном в Тихом океане.
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