Энергетика

Lenta.ruLenta.ruМировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет

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Как отмечают аналитики издания, рынок еще не достиг дна. Мировое потребление нефти, которое обычно держится на уровне 100 миллионов баррелей в день, в ближайшие месяцы может сократиться на 10-25 процентов.
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Мировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет

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