Энергетика
Lenta.ruМировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет
Как отмечают аналитики издания, рынок еще не достиг дна. Мировое потребление нефти, которое обычно держится на уровне 100 миллионов баррелей в день, в ближайшие месяцы может сократиться на 10-25 процентов.
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Financial Times сообщила о начале самого тяжелого нефтяного кризиса за столетие
ИА Новороссиявчера в 13:31
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Комментарии
Общество
Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики
Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.
Политика
Путин посетил больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке
Президент Владимир Путин осмотрел больницу в московском районе Коммунарка, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
В Красноярском крае ограничили выезд людей за границы муниципалитетов
Губернатор Красноярского края Александр Усс в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 отдал распоряжение ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением безотлагательных случаев, сообщили «РИА Новости» в среду, 25 марта, в пресс-службе правительства региона.
Авто
Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ
Как утверждает источник, первые LADA украинской сборки привезли в один из фирменных дилерских центров в Киеве.
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Общество
В Госдуме оценили идею временной отмены коммунальных платежей
Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с RT прокомментировал идею отменить коммунальные платежи на время карантинных мер из-за коронавируса.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Здоровье
На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом
Общество
В Краснодаре проводят «коронавечеринки»
В Краснодаре проводят «коронавечеринки».
Технологии
Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows
Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом
Киев, 25 марта 2020, 10:25 — REGNUM По состоянию на утро 25 марта на Украине 113 заболевших COVID-19, сообщила 25 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Культура
Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм «Крымский мост»
Как сказано в расследовании, Симоньян получила за сценарий картины 9 миллионов рублей, а режиссер Кеосаян - 13,8 миллиона рублей, пишет Весьма.
Происшествия
СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области
Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.
Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
Общество
Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на карантин
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех сенаторов и сотрудников аппарата Совфеда старше 65 лет выполнить распоряжение властей Москвы и уйти на домашний карантин.
Армия и оружие
Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом
Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Происшествия
Дело экс-министра экологии Саратовской области дошло до суда
Уголовное дело в отношении бывшего министра экологии и природных ресурсов Саратовской области Дмитрия Соколова передано в суд, сообщает сегодня следственное управление СКР.
Политика
Совфед освободил Гулягина от должности замгенпрокурора РФ
Москва, 25 марта 2020, 11:05 — REGNUM Совфед принял постановление об освобождении от должности заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
Финансы
Доллар опустился ниже 80 рублей
После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта.
Происшествия
Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Экономика
Цены на овощи в РФ за неделю снизились
Цены на овощи в РФ на минувшей неделе снизились, больше всего у сельхозпроизводителей подешевели огурцы.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Театры
Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом
Политика
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Наука
В Сингапуре научились определять коронавирус за пять минут
Сингапурские ученые успешно провели испытания нового экспресс-теста на коронавирус. В Сингапуре завершились испытания нового теста Cepat.
Общество
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» решили ускорить
Россия ускорит проведение испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
Экономика
Банк «Открытие» поддержит малый и средний бизнес
Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов считает, что малый и средний бизнес испытает главный удар из-за коронавируса.