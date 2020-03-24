Энергетика

Lenta.ruLenta.ruМировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет

Как отмечают аналитики издания, рынок еще не достиг дна. Мировое потребление нефти, которое обычно держится на уровне 100 миллионов баррелей в день, в ближайшие месяцы может сократиться на 10-25 процентов.
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FT: «Спрос на нефть упадет еще на 10-25%»

Нефтегазовая вертикаль03:40

Мировой нефтяной кризис назвали худшим за 100 лет — СМИ

Телеканал 360°вчера в 15:55

Financial Times сообщила о начале самого тяжелого нефтяного кризиса за столетие

ИА Новороссиявчера в 13:31

Мировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет

Lenta.ruвчера в 12:44

В Британии заявили о худшем кризисе в нефтяной индустрии за 100 лет

Взгляд.рувчера в 11:52
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Комментарии

Общество

Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости 01:35
Политика

Путин посетил больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке

Президент Владимир Путин осмотрел больницу в московском районе Коммунарка, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, сообщает «Коммерсантъ».
ТВК вчера в 23:17
Общество

В Красноярском крае ограничили выезд людей за границы муниципалитетов

Губернатор Красноярского края Александр Усс в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 отдал распоряжение ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением безотлагательных случаев, сообщили «РИА Новости» в среду, 25 марта, в пресс-службе правительства региона.
Известия 02:07
Авто

Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ

Как утверждает источник, первые LADA украинской сборки привезли в один из фирменных дилерских центров в Киеве.
Автоновости дня 01:14
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Общество

В Госдуме оценили идею временной отмены коммунальных платежей

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с RT прокомментировал идею отменить коммунальные платежи на время карантинных мер из-за коронавируса.
RT на русском 03:20
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Здоровье

На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом

РИА Карачаево-Черкесия 03:28
Общество

В Краснодаре проводят «коронавечеринки»

В Краснодаре проводят «коронавечеринки».
СочиСтрим 01:29
Технологии

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:10
Общество

На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом

Киев, 25 марта 2020, 10:25 — REGNUM По состоянию на утро 25 марта на Украине 113 заболевших COVID-19, сообщила 25 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 03:25
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм «Крымский мост»

Как сказано в расследовании, Симоньян получила за сценарий картины 9 миллионов рублей, а режиссер Кеосаян - 13,8 миллиона рублей, пишет Весьма.
Вечерний курьер вчера в 11:20
Происшествия

СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области

Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.
РБК 03:54
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Общество

Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на карантин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех сенаторов и сотрудников аппарата Совфеда старше 65 лет выполнить распоряжение властей Москвы и уйти на домашний карантин.
РИА Новости 03:41
Армия и оружие

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 04:10
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Происшествия

Дело экс-министра экологии Саратовской области дошло до суда

Уголовное дело в отношении бывшего министра экологии и природных ресурсов Саратовской области Дмитрия Соколова передано в суд, сообщает сегодня следственное управление СКР.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:58
Политика

Совфед освободил Гулягина от должности замгенпрокурора РФ

Москва, 25 марта 2020, 11:05 — REGNUM Совфед принял постановление об освобождении от должности заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
REGNUM 04:05
Финансы

Доллар опустился ниже 80 рублей

После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта.
Известия 23 марта в 09:16
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Экономика

Цены на овощи в РФ за неделю снизились

Цены на овощи в РФ на минувшей неделе снизились, больше всего у сельхозпроизводителей подешевели огурцы.
Интерфакс вчера в 12:57
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru вчера в 12:42
Театры

Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом

Газета.Ru 03:28
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:13
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Наука

В Сингапуре научились определять коронавирус за пять минут

Сингапурские ученые успешно провели испытания нового экспресс-теста на коронавирус. В Сингапуре завершились испытания нового теста Cepat.
Neva.Today 01:01
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» решили ускорить

Россия ускорит проведение испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
Известия 02:02
Экономика

Банк «Открытие» поддержит малый и средний бизнес

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов считает, что малый и средний бизнес испытает главный удар из-за коронавируса.
BFM.ru вчера в 14:04
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