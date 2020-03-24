Как отмечают аналитики издания, рынок еще не достиг дна. Мировое потребление нефти, которое обычно держится на уровне 100 миллионов баррелей в день, в ближайшие месяцы может сократиться на 10-25 процентов.

Мировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет

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