Энергетика
Lenta.ruМировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет
Как отмечают аналитики издания, рынок еще не достиг дна. Мировое потребление нефти, которое обычно держится на уровне 100 миллионов баррелей в день, в ближайшие месяцы может сократиться на 10-25 процентов.
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Как повлияет распространение коронавируса на работу промышленных предприятий?
Медиа-Центр 35media.ru03:53
Financial Times сообщила о начале самого тяжелого нефтяного кризиса за столетие
ИА Новороссиявчера в 13:31
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Комментарии
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
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Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Футбол
«Локомотив» составил сборную игроков разных стран. В ней Лоськов, Иванович и Крыховяк
«Локомотив» собрал символическую сборную игроков разных стран, когда-либо выступавших за клуб.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Политика
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко
"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратура ДНР.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Общество
Пожилым москвичам помогут с отоплением дач дровами и углем
Мэр напомнил, что с 26 марта 1,9 миллиона пожилых и хронически больных москвичей обяжут соблюдать домашний режим.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Армия и оружие
Путин поручил проверить войска на готовность к борьбе с коронавирусом
Вооруженные силы РФ по поручению президента России Владимира Путина приступили к проверке на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Общество
Собянин объявил о закрытии библиотек и кинотеатров в Москве
Глава столицы потребовал закрыть кинотеатры, детские развлекательные центры, а также игровые комнаты.
Здоровье
Доктор Мясников назвал возможные лекарства от коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал несколько препаратов, которые рассматриваются врачами как возможные лекарства от коронавируса.
Единоборства
Емельяненко предложил бой с Шлеменко по правилам MMA
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предложил бой со своим соотечественником, бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко по правилам MMA.
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»
В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
Авто
Составили список самых «выносливых» бюджетных автомобилей
Общество
Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
Серьезные коррективы в жизнь россиян внес коронавирус. Индексация пенсий С 1 апреля у россиян вырастут пенсии.
Авто
Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Фонды Alibaba и Джека Ма передали России медицинские маски
Благотворительный фонд Alibaba – Alibaba Foundation – и Фонд Джека Ма, одного из основателей китайского интернет-гиганта, доставили в Россию груз медицинских товаров для борьбы с распространением COVID-19, говорится в сообщении Alibaba и ее логистической компании «Цайняо».
Космос
NASA представила невероятные фотографии Марса
Орбитальный марсианский аппарат The Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) прислал очередные потрясающие изображения Красной Планеты.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Экономика
Владельцы торговых центров просят правительство о помощи
Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Происшествия
Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку
Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.