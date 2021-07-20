Глава компании Абрамовича и партнеров предложил приватизировать лес

Можно было бы выделить климатические зоны наибольшего благоприятствования, занимающие лишь 2–3% от всей лесной территории России, и на них реализовать модель интенсивного лесопользования с правом собственности, говорит глава RFP Group.