Если традиционные компьютеры используют биты, принимающие значения только 0 и 1, то квантовые компьютеры работают с «кубитами» («квантовыми битами»), которые, помимо 0 или 1, могут принимать оба значения одновременно.
По словам заведующей лабораторией Института цитологии РАН Ирины Гужовой, в эксперименте с нейронами мышей было показано, что под действием белка теплового шока амилоидные образования возникали медленнее, а клетки жили дольше.
Можно было бы выделить климатические зоны наибольшего благоприятствования, занимающие лишь 2–3% от всей лесной территории России, и на них реализовать модель интенсивного лесопользования с правом собственности, говорит глава RFP Group.