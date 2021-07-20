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Мировой рынок квантовых вычислений вырастет до 850 млрд долларов в 2040 году

Если традиционные компьютеры используют биты, принимающие значения только 0 и 1, то квантовые компьютеры работают с «кубитами» («квантовыми битами»), которые, помимо 0 или 1, могут принимать оба значения одновременно.
РБК
Аналитики считают, что инвесторы и корпорации делают большую ставку на квантовые вычисления, причем две трети всех вложений были сделаны за последние три года.
Российская газета
По оценке BCG, к 2040 году квантовые вычисления будут создавать стоимость до $850 млрд ежегодно.
РБК
В 2021 году, по прогнозу BCG, инвестиции превысят $800 млн.
РБК

Подробнее о событии

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