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Мировой рынок зерна ожидают трудности из-за напряженности между Россией и Украиной

Напряженность в отношениях между РФ и Украиной негативно отразится на мировом рынке зерна, рассказала экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Моника Тотова.
Экономика сегодня
В России производится десять процентов мирового объёма пшеницы, на Украине — три процента.
Pravda.Ru
"Если дальнейшее развитие [событий] скажется на производстве, логистике экспорта и прочем воздействие на рынки зерна будет весьма ощутимым", - указала эксперт.
ТАСС
В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину.
ТАСС

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Эксперт о проблеме из-за украинского кризиса, которая ударит по многим странам
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