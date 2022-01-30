Судья Колпинского районного суда не смог попасть на свое рабочее место в воскресенье из-за неубранного снега, который перекрыл вход в здание суда, рассказали в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Киев рассматривает поручение президента России Владимира Путина о социальных выплатах российским гражданам, постоянно проживающим в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), как нарушение украинского суверенитета.
Великобритания не исключает никаких вариантов оказания помощи Украине в случае обострения ситуации и готовит расширенные санкции против России, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.