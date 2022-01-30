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Мировой рынок зерна ожидают трудности из-за напряженности между Россией и Украиной

Напряженность в отношениях между РФ и Украиной негативно отразится на мировом рынке зерна, рассказала экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Моника Тотова.
Экономика сегодня
"Если дальнейшее развитие [событий] скажется на производстве, логистике экспорта и прочем воздействие на рынки зерна будет весьма ощутимым", - указала эксперт.
ТАСС
Россия поставляет на мировой рынок около 20% общего объема реализуемой пшеницы, а Украина – вдвое меньше, при этом на долю России приходится 10% всей произведенной пшеницы в мире, а на Украину – 3%. Поставки на мировой рынок зависят от сезона.
FBM.ru
Рост цен на энергоносители вызовет повышение цен на другие товары и ускорит глобальную инфляцию, полагают аналитики МВФ.
ФАН

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