Россия поставляет на мировой рынок около 20% общего объема реализуемой пшеницы, а Украина – вдвое меньше, при этом на долю России приходится 10% всей произведенной пшеницы в мире, а на Украину – 3%. Поставки на мировой рынок зависят от сезона.