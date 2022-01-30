Россия поставляет на мировой рынок около 20% общего объема реализуемой пшеницы, а Украина – вдвое меньше, при этом на долю России приходится 10% всей произведенной пшеницы в мире, а на Украину – 3%. Поставки на мировой рынок зависят от сезона.
Министерство иностранных дел Украины считает нарушением суверенитета своей страны поручение президента РФ рассмотреть вопрос предоставления российским гражданам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через госуслуги, заявила пресс-служба украинского МИД.
Перевод всех российских школ на удаленку из-за коронавируса не планируется, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что форма обучения при обострившейся эпидемиологической ситуации — самостоятельный выбор регионов.
НАЭК "Энергоатом" в воскресенье подключила к энергосистеме четвертый энергоблок Ровенской АЭС и таким образом впервые за всю историю атомной энергетики Украины работают все 15 энергоблоков одновременно.