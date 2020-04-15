Энергетика
Ruposters.ruМировой спрос на нефть обрушится до уровня 1995 года
До конца апреля мировой спрос на нефть может уменьшиться до уровня 1995 года – такой прогноз дало Международное энергетическое агентство, исходя из темпов заполнения хранилищ. В организации рассказали, что по итогам месяца спрос упадет на 29 млн баррелей в сутки.
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Комментарии
Политика
В МИД РФ обвинили Трампа в «ударе под дых»
Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал решение президента США Дональда Трампа остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) недостойным.
Московский Комсомолец 12:41
Экономика
Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
Здоровье
Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
Общество
В Москве составили более 9 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Главном контрольном управлении Москвы сообщили, что с прошлых выходных правоохранители составили более 9 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции в столице.
Московский Комсомолец 12:11
Общество
Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
РИА Новости 09:10
Политика
МИД РФ предостерег родителей от согласия на школьные программы в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД РФ категорически не рекомендует родителям давать согласие на образовательные программы для школьников в США в связи с тем, что подобные поездки не защищены международно-правовыми договоренностями.
РЕН ТВ 12:21
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Космос
18-метровый астероид пролетит между земной и лунной орбитами 15 апреля
Астероид 2020GH2 пролетит 15 апреля между земной и лунной орбитами со скоростью 8,7 километров в секунду (более 31,2 километров в секунду), сообщает spaceweather.com.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 13:00
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Политика
Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы
RT на русском 11:13
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ при зарплате не выше двух МРОТ
Группа депутатов Госдумы предложила снизить налоговую нагрузку на россиян, освободив от уплаты подоходного налога (НДФЛ) тех из них, чей месячный доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда.
Наша версия 06:04
Музыка
Составлен топ-10 самых популярных песен десятилетия
Вечерняя Москва 07:31
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Политика
Медведев рассказал о «коллапсе» в ряде бизнес-отраслей
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал об экономической ситуации в ряде отраслей бизнеса в России.
Газета.Ru 12:20
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Компания Apple на онлайн-презентации показала новый бюджетный смартфон iPhone SE.
РИА Новости 11:43
Общество
Дипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане до пандемии
В издании отмечают, что сотрудники посольства Соединенных Штатов направили в Вашингтон два дипломатические депеши, узнав о происходящем в уханьской лаборатории.
RuNews24.ru вчера в 19:12
Общество
В больнице имени Боткина перестали принимать пациентов
В больнице имени Боткина в Петербурге, где лечили больных с коронавирусом, больше нет мест. Все 600 коек, выделенных для больных, заняты.
Neva.Today 10:04
Футбол
«Агент получил от „Зенита“ 1,3 миллиона евро, а я — ни копейки». Куда пропал один из лучших российских талантов
Деннис Лахтер воспользовался желанием «Зенита» отомстить «Динамо» за присуждение поражение после взрыва петарды (пострадал вратарь Антон Шунин), получил огромные комиссионные и был таков.
Спорт-Экспресс 10:00
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы
Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ вчера в 01:37
Здоровье
Миру пообещали вспышку еще одной болезни из-за коронавируса
В мире могут произойти массовые вспышки заболевания корью из-за того, что 117 миллионов детей в 37 странах останутся без прививок от этой болезни.
Lenta.ru 09:57
Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 09:22
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Единоборства
Турнир UFC 249 может пройти 9 мая
UFC 249, запланированный на 18 апреля, пройдет 9 мая.
Piter.tv 03:31
Общество
Коронавирус. Пропускной режим в Саратове могут ввести с понедельника
Глава регионального правительства сообщил, что будет изменено постановление о режиме пропусков в той части, что касается причин для покидания места жительства.
Взгляд-инфо 12:35
Происшествия
В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией
На сегодняшний день, в регионе выявлено 135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: восемь клинических, 54 — подтверждённых федеральной лабораторией и 73 — региональной лабораторией.
REGNUM 08:16
Финансы
ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
Банк России, чтобы снизить волатильность рубля, начал продавать иностранную валюту в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков.
РБК 10:39
Общество
В России остался лишь один регион без заболевших коронавирусом
Всего на 15 апреля в России выявлено 24 490 случаев коронавируса. Заболевшие находятся в 84 регионах.
TV BRICS 04:09
Здоровье
В Тульской области допвыплаты за март получили более 800 медиков
Глава ведомства Алексей Эрк доложил, что за март стимулирующие выплаты на общую сумму 6,3 млн рублей получили 804 медработника - сотрудники стационаров, лабораторий, скорой помощи.
Тульская пресса 11:36