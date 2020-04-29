Экономика

Lenta.ruLenta.ruМировому рынку предрекли новый обвал

Богатейшие инвесторы в мире предрекают мировому рынку новое падение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на апрельский опрос, проведенный UBS Global Wealth Management.
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Почему крупные инвесторы не спешат покупать акции

Profinance.ru11:52

Новый обвал предрекли мировому рынку

Live2411:18

Bloomberg: мировой фондовый рынок ждет беспрецедентный обвал

Sputnik Таджикистан11:15

Вирусный пессимизм: инвесторы-миллионеры приготовились к новому падению фондовых рынков

Forbes07:03

Мировому рынку предрекли новый обвал

Lenta.ru06:46
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Религия

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева из-за того, что тот оскорбил память покойного настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.
ТАСС 08:31
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 13:04
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Газета.Ru вчера в 20:43
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Армия и оружие

Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели

Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело вчера в 01:13
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Хоккей

«Ак Барс» продлил контракт с двумя хоккеистами

Нападающий Кирилл Петров и защитник Андрей Педан продлили контракты с казанским «Ак Барсом».
РБК 11:36
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Происшествия

Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

Известия 08:38
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Космос

В среду близко к Земле пролетит опасный астероид

Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
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Общество

Экс-полковник Захарченко исчез в московском СИЗО

Осужденный за коррупцию бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко буквально исчез в столичном Следственном изоляторе: адвокатов к нему не пускают, электронные письма от родственников до него не доходят.
Общественная служба новостей 11:21
Энергетика

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28
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Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Общество

В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом

Женщина была сразу же госпитализирована с диагнозом «пневмония» в Тольяттинскую городскую больницу №5. Остальные заболевшие, в том числе 4 сотрудника – выявлены из числа контактных.
ГТРК Самара 04:32
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Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии

Деловое.ТВ вчера в 09:53
3,3K
Общество

У британского премьер-министра Бориса Джонсона родился сын

Пятый канал 06:25
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Общество

Минздрав: Турция прошла пик эпидемии коронавируса

На сегодняшний день Турция прошла пик распространения COVID-19, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
ИА Красная Весна 12:12
Энергетика

США за месяц снизили добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

Ранее EIA понизило прогноз на 2020 год по добыче нефти в США на 9,5% - до 11,76 млн баррелей в сутки.
ТАСС 11:35
Общество

Фондовый рынок США растет в ходе торгов на 2-2,5%

Standard & Poor's 500 набрал 58,02 пункта (2,03%), составив 2921,41 пункта.
Финмаркет 10:18
Происшествия

123 случая коронавируса подтверждены в Иркутской области

Как сообщает оперативный штаб, по данным на вечер 29 апреля, в Иркутской области подтверждено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
SIA.ru 09:09
Общество

Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов попал в больницу

Бывший солист российский рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов попал в больницу.
Lenta.ru 11:41
4
Энергетика

Польша собралась арестовать активы «Северного потока-2»

Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.
Труд вчера в 04:07
1,5K
Религия

Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев

Интерфакс Религия 08:45
7
Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
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Происшествия

Здание дворца Хофбург в Вене оцепили из-за угрозы взрыва

Полиция Вены проводит эвакуацию в императорском дворце Хофбург из-за поступивших сообщений о бомбе, говорится в сообщении столичной полиции в Twitter.
РИА Новости 10:19
2
Кино

Названы наиболее убыточные фильмы 2019 года

Москва 24 07:15
24
Общество

Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая

Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.
Агентство Москва 11:53
Здоровье

В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 90 человек

Kursk.com 06:28
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Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
1K
Происшествия

Глава Нижегородского управления ГИБДД найден мертвым

Начальник управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
BFM.ru 12:17
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Игры

Epic Games Store усложнил условия получения бесплатных игр

Представители магазина Epic Games Store рассказали об изменении условий получения бесплатных игр.
Экономика сегодня 09:07
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