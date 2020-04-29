Богатейшие инвесторы в мире предрекают мировому рынку новое падение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на апрельский опрос, проведенный UBS Global Wealth Management.

Религия Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева из-за того, что тот оскорбил память покойного настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина. 1,5K

Хоккей «Ак Барс» продлил контракт с двумя хоккеистами Нападающий Кирилл Петров и защитник Андрей Педан продлили контракты с казанским «Ак Барсом».

Общество Экс-полковник Захарченко исчез в московском СИЗО Осужденный за коррупцию бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко буквально исчез в столичном Следственном изоляторе: адвокатов к нему не пускают, электронные письма от родственников до него не доходят.

Энергетика Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая. 276

Общество В Самарской области ввели масочный режим Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 325

Общество В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом Женщина была сразу же госпитализирована с диагнозом «пневмония» в Тольяттинскую городскую больницу №5. Остальные заболевшие, в том числе 4 сотрудника – выявлены из числа контактных. 29

Общество Минздрав: Турция прошла пик эпидемии коронавируса На сегодняшний день Турция прошла пик распространения COVID-19, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Энергетика США за месяц снизили добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки Ранее EIA понизило прогноз на 2020 год по добыче нефти в США на 9,5% - до 11,76 млн баррелей в сутки.

Происшествия 123 случая коронавируса подтверждены в Иркутской области Как сообщает оперативный штаб, по данным на вечер 29 апреля, в Иркутской области подтверждено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Энергетика Польша собралась арестовать активы «Северного потока-2» Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж. 1,5K

Общество Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.