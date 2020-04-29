Экономика
Lenta.ruМировому рынку предрекли новый обвал
Богатейшие инвесторы в мире предрекают мировому рынку новое падение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на апрельский опрос, проведенный UBS Global Wealth Management.
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Религия
Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева из-за того, что тот оскорбил память покойного настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.
ТАСС 08:31
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая
Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 13:04
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Газета.Ru вчера в 20:43
Армия и оружие
Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели
Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело вчера в 01:13
Хоккей
«Ак Барс» продлил контракт с двумя хоккеистами
Нападающий Кирилл Петров и защитник Андрей Педан продлили контракты с казанским «Ак Барсом».
РБК 11:36
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Общество
Экс-полковник Захарченко исчез в московском СИЗО
Осужденный за коррупцию бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко буквально исчез в столичном Следственном изоляторе: адвокатов к нему не пускают, электронные письма от родственников до него не доходят.
Общественная служба новостей 11:21
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
Женщина была сразу же госпитализирована с диагнозом «пневмония» в Тольяттинскую городскую больницу №5. Остальные заболевшие, в том числе 4 сотрудника – выявлены из числа контактных.
ГТРК Самара 04:32
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Общество
У британского премьер-министра Бориса Джонсона родился сын
Пятый канал 06:25
Общество
Минздрав: Турция прошла пик эпидемии коронавируса
На сегодняшний день Турция прошла пик распространения COVID-19, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
ИА Красная Весна 12:12
Энергетика
США за месяц снизили добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Ранее EIA понизило прогноз на 2020 год по добыче нефти в США на 9,5% - до 11,76 млн баррелей в сутки.
ТАСС 11:35
Общество
Фондовый рынок США растет в ходе торгов на 2-2,5%
Standard & Poor's 500 набрал 58,02 пункта (2,03%), составив 2921,41 пункта.
Финмаркет 10:18
Происшествия
123 случая коронавируса подтверждены в Иркутской области
Как сообщает оперативный штаб, по данным на вечер 29 апреля, в Иркутской области подтверждено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
SIA.ru 09:09
Общество
Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов попал в больницу
Бывший солист российский рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов попал в больницу.
Lenta.ru 11:41
Энергетика
Польша собралась арестовать активы «Северного потока-2»
Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.
Труд вчера в 04:07
Религия
Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
Интерфакс Религия 08:45
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Происшествия
Здание дворца Хофбург в Вене оцепили из-за угрозы взрыва
Полиция Вены проводит эвакуацию в императорском дворце Хофбург из-за поступивших сообщений о бомбе, говорится в сообщении столичной полиции в Twitter.
РИА Новости 10:19
Кино
Названы наиболее убыточные фильмы 2019 года
Москва 24 07:15
Общество
Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая
Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.
Агентство Москва 11:53
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Происшествия
Глава Нижегородского управления ГИБДД найден мертвым
Начальник управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
BFM.ru 12:17
Игры
Epic Games Store усложнил условия получения бесплатных игр
Представители магазина Epic Games Store рассказали об изменении условий получения бесплатных игр.
Экономика сегодня 09:07