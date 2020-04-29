Экономика

Lenta.ruLenta.ruМировому рынку предрекли новый обвал

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Богатейшие инвесторы в мире предрекают мировому рынку новое падение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на апрельский опрос, проведенный UBS Global Wealth Management.
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Вирусный пессимизм: инвесторы-миллионеры приготовились к новому падению фондовых рынков

Forbes07:03

Мировому рынку предрекли новый обвал

Lenta.ru06:46
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