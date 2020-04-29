Богатейшие инвесторы в мире предрекают мировому рынку новое падение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на апрельский опрос, проведенный UBS Global Wealth Management.

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Биатлон СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.

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Финансы Саудовская Аравия палит резервы рекордными темпами Центробанк Саудовской Аравии в прошлом месяце опустошал свои резервы рекордными как минимум с 2000 года темпами.