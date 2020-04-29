Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.

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Экономика ЦБ РФ: спрос на наличные вернулся к обычным значениям В настоящее время "спрос на наличные практически вернулся на обычные значения в рамках недельной и месячной динамики", заключил Демиденко.

Экономика «Газпром нефть» намерена выплатить рекордные дивиденды Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить рекордные дивиденды — 37,96 руб. на обыкновенную акцию — за 2019 год, сообщает компания. 3

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Общество «Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем. 25

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Общество Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito. 366

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