Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.

Общество Всех прибывших в Крым на майские праздники поместят на карантин Власти Крыма из-за коронавирусной инфекции приняли решение помещать в обсерваторы всех прибывших из других регионов России на полуостров во время майских праздников. 89

Политика Постпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли поддержат озвучиваемые "нелепые" претензии США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. 7

Политика Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2» Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США. 130

Происшествия В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. 371

Политика Полномочия регионов расширили только на период пандемии, заявил Песков В каждом регионе ведется работа в авральном режиме, что соответствует нынешней ситуации с пандемией коронавируса, после того, как угроза отступит, расширенные полномочия субъектов РФ будут не нужны, сообщил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков. 1

Политика Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла. 1K

Общество Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса Люди оправятся от последствий коронавируса через год или два. Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса. 226

Происшествия В Ленобласти при пожаре погибли двое взрослых и шестеро детей Выборг, Ленинградская область, 29 апреля 2020, 08:57 — REGNUM В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей, сообщили в районной Единой дежурной диспетчерской службе. 231

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 15

Политика Мишустин поручил подготовить антикризисный план к 25 мая Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам, ведомствам и органам исполнительной власти подготовить к 25 мая общенациональный план по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. 5

Футбол Евгений Кафельников: в 90-е нужно было выживать, голод двигал вперед Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира, победитель "Ролан Гаррос", Открытого чемпионата Австралии, болельщик "Спартака" и один из самых активных спортсменов в твиттере Евгений Кафельников в большом интервью РИА Новости рассказал о личном комфорте, частном самолете, карьере, положении дел в российском теннисе и выживании в 90-е.

Политика Путин продлил режим нерабочих дней Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. 22

Здоровье В Минздраве назвали важный симптом коронавируса Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции. 623

Общество За сутки в России выявили 5841 случай коронавируса За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. 48

Политика Байдена обвинили в изнасиловании Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании. 2

Экономика Смоленский завод «Кристалл» ушёл в простой до конца лета Напомним, смоленский завод «Кристалл» вошел в структуру АЛРОСА третьем квартале 2019 года после покупки гигантом 100% акций у Росимущества.