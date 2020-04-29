Энергетика
REGNUMМировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
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Комментарии
Космос
Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
Общество
Всех прибывших в Крым на майские праздники поместят на карантин
Власти Крыма из-за коронавирусной инфекции приняли решение помещать в обсерваторы всех прибывших из других регионов России на полуостров во время майских праздников.
Газета.Ru 04:25
Политика
Постпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми
Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли поддержат озвучиваемые "нелепые" претензии США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новости вчера в 16:53
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Происшествия
Дело возбудили против матери в Татарстане за жизнь с детьми в лесу
В Татарстане 35-летняя женщина с детьми ушла жить в лес из-за боязни «чипирования». По данному факту возбуждено уголовное дело.
Известия 05:34
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
Известия вчера в 19:28
Политика
Полномочия регионов расширили только на период пандемии, заявил Песков
В каждом регионе ведется работа в авральном режиме, что соответствует нынешней ситуации с пандемией коронавируса, после того, как угроза отступит, расширенные полномочия субъектов РФ будут не нужны, сообщил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:52
Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Люди оправятся от последствий коронавируса через год или два. Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса.
Piter.tv вчера в 03:14
Космос
В Роскосмосе назвали сроки посадки на Луну первой российской станции
В последний раз отечественная межпланетная станция садилась на поверхность Луны во времена СССР в 1967 году.
Суть событий вчера в 12:31
Происшествия
В Ленобласти при пожаре погибли двое взрослых и шестеро детей
Выборг, Ленинградская область, 29 апреля 2020, 08:57 — REGNUM В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей, сообщили в районной Единой дежурной диспетчерской службе.
REGNUM 01:57
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Авто
УАЗ представил дом на колесах на основе «Буханки»
УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня 05:07
Политика
Мишустин поручил подготовить антикризисный план к 25 мая
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам, ведомствам и органам исполнительной власти подготовить к 25 мая общенациональный план по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.
Вести.Ru 06:21
Футбол
Евгений Кафельников: в 90-е нужно было выживать, голод двигал вперед
Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира, победитель "Ролан Гаррос", Открытого чемпионата Австралии, болельщик "Спартака" и один из самых активных спортсменов в твиттере Евгений Кафельников в большом интервью РИА Новости рассказал о личном комфорте, частном самолете, карьере, положении дел в российском теннисе и выживании в 90-е.
РИА Новости 03:00
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Здоровье
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Футбол
Воспитанник «Чертаново» Колесниченко: «Кофта Gucci стоит 120 тысяч. Я в Nike беру такую же за 4»
Воспитанник «Чертаново» Кирилл Колесниченко, выступающий за «Кайрат», рассказал о решении перебраться в чемпионат Казахстана.
Sports.ru 04:59
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Общество
За сутки в России выявили 5841 случай коронавируса
За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:50
Политика
Байдена обвинили в изнасиловании
Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании.
Газета.Ru 04:37
Экономика
Смоленский завод «Кристалл» ушёл в простой до конца лета
Напомним, смоленский завод «Кристалл» вошел в структуру АЛРОСА третьем квартале 2019 года после покупки гигантом 100% акций у Росимущества.
Smolnarod.ru 06:23
Музыка
Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube
Мойка78 27 апреля в 08:32
Происшествия
Вора в законе Тенгуляша избили за перекусы во время голодовки
Арестанты избили находящего в ИВС абхазского вора в законе Тенгиза Лакербая, известного в криминальном мире как Тенгуляш Сухумский, за тайные перекусы во время объявленной голодовки, сообщает «Прайм Крайм».
Московский Комсомолец 04:33